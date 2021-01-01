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Волинянин встромив ніж у груди перехожому: злочинця взяли під варту

Волинянин встромив ніж у груди перехожому: злочинця взяли під варту
35-річного волинянина, який вдарив ножем перехожого у Луцьку, взяли під варту. Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 34-річному волинянину, який заподіяв громадянину тяжке тілесне ушкодження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що неодноразово раніше судимий, у тому числі за розбій, чоловік увечері 18 липня 2021 року у дворі будинку на вулиці Степана Бандери у Луцьку під час конфлікту ударив ножем у груди 30-річного перехожого. Потерпілий вижив.

Його кривднику повідомлено про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України) і надалі він перебуватиме під вартою.

Довідково:

Згідно із санкцією ч.1 ст. 121 КК України, умисне тяжке тілесне ушкодження карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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Теги: взяли під варту, волинь, прокуратура, нападник
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