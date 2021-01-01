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Луцька депутатка стала заступницею директора департаменту економіки

Луцька депутатка стала заступницею директора департаменту економіки
Депутатку Луцької міської ради Юлію Дацюк призначили заступницею директора департаменту економічної політики.

Про це інформують на сторінці управління розвитку туризму та промоції.

"Наші Юлі, Юлія Дацюк і Юлія Бабич, отримали вищі посади, чому ми неймовірно тішимось, адже це круто, коли твої колеги рухаються вперед, завдяки здобутим знанням, досвіду, умінню вибудовувати відносини з колегами роблять впевнені кроки по кар'єрних сходинках", - йдеться в повідомленні.

Так, Юлія Дацюк до призначення була начальницею відділу розвитку туризму управління туризму та промоції. Тепер же цю посаду займає Юлія Бабич, котра працювала головним спеціалістом цього відділу.

Юлія Дацюк у 2015 році стала депутаткою Луцької міської ради від партії "УКРОП". З 2017-го - начальниця відділу туризму Луцькради. У 2015-2017 роках працювала у фонді Ігоря Палиці "Тільки разом". У 2020 році була обрана депутаткою Луцької міської ради від політичної партії "За майбутнє" під № 4 у списку.


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Теги: Луцька міська рада, Юлія Дацюк
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