Луцька депутатка стала заступницею директора департаменту економіки

Юлію Дацюк призначили заступницею директора департаменту економічної політики.



Про це інформують на сторінці управління розвитку туризму та промоції.



"Наші Юлі, Юлія Дацюк і Юлія Бабич, отримали вищі посади, чому ми неймовірно тішимось, адже це круто, коли твої колеги рухаються вперед, завдяки здобутим знанням, досвіду, умінню вибудовувати відносини з колегами роблять впевнені кроки по кар'єрних сходинках", - йдеться в повідомленні.



Так, Юлія Дацюк до призначення була начальницею відділу розвитку туризму управління туризму та промоції. Тепер же цю посаду



Юлія Дацюк у 2015 році стала депутаткою Луцької міської ради від партії "УКРОП". З 2017-го - начальниця відділу туризму Луцькради. У 2015-2017 роках працювала у фонді Ігоря Палиці "Тільки разом". У 2020 році була обрана депутаткою Луцької міської ради від політичної партії "За майбутнє" під № 4 у списку.





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