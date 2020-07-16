Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України
Сьогодні, 13:44
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цей пост Олександра Литвиненка, пише "Обозреватель".
До цього Литвиненко очолював Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).
У роки президентства Петра Порошенка (з 2014-го по 2019 рік) Литвиненко був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а з 2010-го по 2014 рік – заступником директора НІСД.
Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До цього Литвиненко очолював Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).
У роки президентства Петра Порошенка (з 2014-го по 2019 рік) Литвиненко був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а з 2010-го по 2014 рік – заступником директора НІСД.
Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України
Сьогодні, 13:44
Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»
Сьогодні, 13:21