Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України

Валерія Кондратюка і призначив на цей пост Олександра Литвиненка, пише "Обозреватель".



До цього Литвиненко очолював Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).



У роки президентства Петра Порошенка (з 2014-го по 2019 рік) Литвиненко був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а з 2010-го по 2014 рік – заступником директора НІСД.



Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР)і призначив на цей постДо цього Литвиненко очолював Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).У роки президентства(з 2014-го по 2019 рік) Литвиненко був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а з 2010-го по 2014 рік – заступником директора НІСД.Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".

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