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Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України

Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цей пост Олександра Литвиненка, пише "Обозреватель".

До цього Литвиненко очолював Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД).

У роки президентства Петра Порошенка (з 2014-го по 2019 рік) Литвиненко був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а з 2010-го по 2014 рік – заступником директора НІСД.

Також в різний час очолював управління з питань держбезпеки, експертну комісію та департамент держбезпеки РНБО, був заступником начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ, радником директора Інституту проблем нацбезпеки РНБО і гендиректора держконцерну "Укроборонпром".


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Теги: Україна, Зеленський, розвідка, Олександр Литвиненко
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