На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО
Сьогодні, 21:20
Поблизу села Мислина Ковельського району триває відновлення 8-ми кілометрового відрізку автошляху міжнародного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).
Наразі будівельники приступили до відновлення мосту через осушувальну систему. Старий міст демонтували та встановлюють новий та надійний. Для безперешкодного проїзду автошляхом поруч влаштували тимчасовий об’їзд, – повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
До слова, в цьогорічних планах відбудувати важливу автомагістраль М-19 по усій протяжності Волині.
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Наразі будівельники приступили до відновлення мосту через осушувальну систему. Старий міст демонтували та встановлюють новий та надійний. Для безперешкодного проїзду автошляхом поруч влаштували тимчасовий об’їзд, – повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
До слова, в цьогорічних планах відбудувати важливу автомагістраль М-19 по усій протяжності Волині.
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