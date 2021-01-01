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На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО

На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО
Поблизу села Мислина Ковельського району триває відновлення 8-ми кілометрового відрізку автошляху міжнародного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).

Наразі будівельники приступили до відновлення мосту через осушувальну систему. Старий міст демонтували та встановлюють новий та надійний. Для безперешкодного проїзду автошляхом поруч влаштували тимчасовий об’їзд, – повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

До слова, в цьогорічних планах відбудувати важливу автомагістраль М-19 по усій протяжності Волині.

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Теги: міст, ремонт, Мислина
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