На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО





Наразі будівельники приступили до відновлення мосту через осушувальну систему. Старий міст демонтували та встановлюють новий та надійний. Для безперешкодного проїзду автошляхом поруч влаштували тимчасовий об’їзд, – повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.



До слова, в цьогорічних планах відбудувати важливу автомагістраль М-19 по усій протяжності Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Мислина Ковельського району триває відновлення 8-ми кілометрового відрізку автошляху міжнародного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).Наразі будівельники приступили до відновлення мосту через осушувальну систему. Старий міст демонтували та встановлюють новий та надійний. Для безперешкодного проїзду автошляхом поруч влаштували тимчасовий об’їзд, – повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.До слова, в цьогорічних планах відбудувати важливу автомагістраль М-19 по усій протяжності Волині.

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