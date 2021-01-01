вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині проведуть конкурс із благоустрою

У громаді на Волині проведуть конкурс із благоустрою
У Камінь-Каширській громаді запроваджують щорічний конкурс із благоустрою, приурочений до 825-річчя міста.

Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської громади.

Участь у конкурсі могтимуть взяти всі жителі громади: як і господарі приватних домоволодінь, так і мешканці багатоквартирних будинків. Адже проводитиметься конкурс у кількох номінаціях: “Кращий благоустрій багатоповерхового будинку”; “Кращий благоустрій приватної садиби в місті”; “Кращий благоустрій приватної садиби в селі”.

Крім того позмагатися в охайності можуть і підприємства, установи та організації громади незалежно від форми власності. Положення про конкурс передбачає номінацію “Кращий благоустрій прилеглої території”.

До речі, міська рада обіцяє переможцям грошові винагороди. Тож, якщо ви не лінуєтеся дбати про привабливість фасаду будинку і двору садиби, якщо маєте оригінальні зелені насадження, квітники, утримуєте в належному стані паркан, прибираєте сміття, викошуєте бур’яни, а ще маєте договір на вивезення твердих побутових відходів, подбали про номерний знак і табличку з назвою вулиці на будинку, а також дотримуєтеся інших правил благоустрою громади, запросто можете претендувати на звання кращого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Камінь-Каширський, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині проведуть конкурс із благоустрою
Сьогодні, 05:27
В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом
Сьогодні, 04:23
Назвали небезпечну функцію iPhone
Сьогодні, 03:18
Для перекриття старовинної хати у волинському музеї заготовляють жито. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Луцький церковний хор – один з найкращих в Україні Луцький церковний хор – один з найкращих в Україні
19 липень, 13:30
Формула успіху «ягідних» фермерів із Каменя-Каширського.ФОТО Формула успіху «ягідних» фермерів із Каменя-Каширського.ФОТО
05 липень, 04:22
На Світязі змагалися у створенні найвищого та найкреативнішого замку із піску. ФОТО На Світязі змагалися у створенні найвищого та найкреативнішого замку із піску. ФОТО
01 липень, 13:10
Волиняни поділилися секретами приготування борщу, що визнали найкращим у всеукраїнському конкурсі Волиняни поділилися секретами приготування борщу, що визнали найкращим у всеукраїнському конкурсі
24 червень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
У громаді на Волині проведуть конкурс із благоустрою
Сьогодні, 05:27
 0
В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом
Сьогодні, 04:23
 0
Назвали небезпечну функцію iPhone
Сьогодні, 03:18
 0
Для перекриття старовинної хати у волинському музеї заготовляють жито. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8