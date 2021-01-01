У громаді на Волині проведуть конкурс із благоустрою





Про це йдеться на



Участь у конкурсі могтимуть взяти всі жителі громади: як і господарі приватних домоволодінь, так і мешканці багатоквартирних будинків. Адже проводитиметься конкурс у кількох номінаціях: “Кращий благоустрій багатоповерхового будинку”; “Кращий благоустрій приватної садиби в місті”; “Кращий благоустрій приватної садиби в селі”.



Крім того позмагатися в охайності можуть і підприємства, установи та організації громади незалежно від форми власності. Положення про конкурс передбачає номінацію “Кращий благоустрій прилеглої території”.



До речі, міська рада обіцяє переможцям грошові винагороди. Тож, якщо ви не лінуєтеся дбати про привабливість фасаду будинку і двору садиби, якщо маєте оригінальні зелені насадження, квітники, утримуєте в належному стані паркан, прибираєте сміття, викошуєте бур’яни, а ще маєте договір на вивезення твердих побутових відходів, подбали про номерний знак і табличку з назвою вулиці на будинку, а також дотримуєтеся інших правил благоустрою громади, запросто можете претендувати на звання кращого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширській громаді запроваджують щорічний конкурс із благоустрою, приурочений до 825-річчя міста.Про це йдеться на сайті Камінь-Каширської громади.Участь у конкурсі могтимуть взяти всі жителі громади: як і господарі приватних домоволодінь, так і мешканці багатоквартирних будинків. Адже проводитиметься конкурс у кількох номінаціях: “Кращий благоустрій багатоповерхового будинку”; “Кращий благоустрій приватної садиби в місті”; “Кращий благоустрій приватної садиби в селі”.Крім того позмагатися в охайності можуть і підприємства, установи та організації громади незалежно від форми власності. Положення про конкурс передбачає номінацію “Кращий благоустрій прилеглої території”.До речі, міська рада обіцяє переможцям грошові винагороди. Тож, якщо ви не лінуєтеся дбати про привабливість фасаду будинку і двору садиби, якщо маєте оригінальні зелені насадження, квітники, утримуєте в належному стані паркан, прибираєте сміття, викошуєте бур’яни, а ще маєте договір на вивезення твердих побутових відходів, подбали про номерний знак і табличку з назвою вулиці на будинку, а також дотримуєтеся інших правил благоустрою громади, запросто можете претендувати на звання кращого.

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