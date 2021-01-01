вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО

Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Працівники Волинської митниці попередили незаконне вивезення за кордон унікального «Псалтиря» датованого 1895 роком. Про це інформують на сторінці митниці у Facebook.

В зону митного контролю митного поста «Ягодин» по смузі «зелений коридор» заїхав автомобіль «Ford C MAX» під керуванням громадянина України.

Під час повного митного огляду вищезгаданого транспортного засобу працівниками Волинської митниці було виявлено старовинну книгу в шкіряній палітурці з тисненим орнаментом.

Відповідно до висновку державної експертизи культурних цінностей, досліджувана книга являє собою друковане видання Псалтиря датованого 1895 роком та видрукованого типографією Києво-Печерської лаври.

Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю історичної та культурної цінності.

Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 201 Кримінального кодексу України.
Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Псалтир, Ягодин, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Вирвані дерева та розкриті дахи будинків: у волинській громаді негода наробила лиха
Сьогодні, 11:29
Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Новим главою Генштабу ЗСУ став колишній командир волинської бригади
Сьогодні, 11:13
У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Через «Ягодин» намагалися перевезти двомісний літак на суму понад 4 мільйони гривень Через «Ягодин» намагалися перевезти двомісний літак на суму понад 4 мільйони гривень
01 липень, 17:54
Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир Рівнянин намагався провезти через «Ягодин» старовинний Псалтир
20 червень, 13:41
На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили брендовий одяг на понад 25 мільйонів гривень
05 квітень, 16:10
На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 5 мільйонів. ФОТО На «Ягодині» у гуманітарному вантажі виявили контрабандний крам на понад 5 мільйонів. ФОТО
12 березень, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8