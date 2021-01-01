Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО

Працівники Волинської митниці попередили незаконне вивезення за кордон унікального «Псалтиря» датованого 1895 роком. Про це інформують на сторінці митниці у Facebook.В зону митного контролю митного поста «Ягодин» по смузі «зелений коридор» заїхав автомобіль «Ford C MAX» під керуванням громадянина України.Під час повного митного огляду вищезгаданого транспортного засобу працівниками Волинської митниці було виявлено старовинну книгу в шкіряній палітурці з тисненим орнаментом.Відповідно до висновку державної експертизи культурних цінностей, досліджувана книга являє собою друковане видання Псалтиря датованого 1895 роком та видрукованого типографією Києво-Печерської лаври.Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю історичної та культурної цінності.Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 201 Кримінального кодексу України.