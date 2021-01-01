Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Працівники Волинської митниці попередили незаконне вивезення за кордон унікального «Псалтиря» датованого 1895 роком. Про це інформують на сторінці митниці у Facebook.
В зону митного контролю митного поста «Ягодин» по смузі «зелений коридор» заїхав автомобіль «Ford C MAX» під керуванням громадянина України.
Під час повного митного огляду вищезгаданого транспортного засобу працівниками Волинської митниці було виявлено старовинну книгу в шкіряній палітурці з тисненим орнаментом.
Відповідно до висновку державної експертизи культурних цінностей, досліджувана книга являє собою друковане видання Псалтиря датованого 1895 роком та видрукованого типографією Києво-Печерської лаври.
Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю історичної та культурної цінності.
Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 201 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В зону митного контролю митного поста «Ягодин» по смузі «зелений коридор» заїхав автомобіль «Ford C MAX» під керуванням громадянина України.
Під час повного митного огляду вищезгаданого транспортного засобу працівниками Волинської митниці було виявлено старовинну книгу в шкіряній палітурці з тисненим орнаментом.
Відповідно до висновку державної експертизи культурних цінностей, досліджувана книга являє собою друковане видання Псалтиря датованого 1895 роком та видрукованого типографією Києво-Печерської лаври.
Таким чином громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю історичної та культурної цінності.
Кримінальна відповідальність за дане правопорушення класифікуються відповідно статті 201 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму
Сьогодні, 10:50