вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО

У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО
Патрульні помітили, як на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку сьогодні, 28 липня, водій автомобіля BMW 5 порушив правила ПДР. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку та здійснив розворот в забороненому місці, чим порушив п. 8. 4. (г) ПДР України.
Під час маневру водій здійснив "дрифт".

На щастя, під час екстремального розвороту керманич не створив аварійної ситуації іншим учасникам дорожнього руху.

Патрульні склали на 22-річного чоловіка адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, Луцьк, дрифт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бачите БМВістів, оминіть їх.. там за кермом всі дал....йоби...
Відповісти
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий
Сьогодні, 17:50
Повідомили, за якої умови навчальні заклади працюватимуть при посиленні карантину
Сьогодні, 17:42
У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
15 посадовців «Укрзалізниці» постануть перед судом за розкрадання десятків мільйонів гривень
Сьогодні, 17:25
У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
27 липень, 10:55
У Луцьку патрульні з погонею та переслідуванням затримували грабіжників, які рухалися на авто. ВІДЕО У Луцьку патрульні з погонею та переслідуванням затримували грабіжників, які рухалися на авто. ВІДЕО
20 липень, 12:54
У Луцьку на автостанції спіймали хлопця з наркотиками У Луцьку на автостанції спіймали хлопця з наркотиками
12 липень, 14:43
У Луцьку біля ЦУМу водій дрифтував на автомобілі Cadillac. ВІДЕО У Луцьку біля ЦУМу водій дрифтував на автомобілі Cadillac. ВІДЕО
03 липень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 1
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
«На Волині – недостатньо нового житла», – Андрій Разумовський. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
 0
У волинському місті планують облаштувати «сухий» фонтан
Сьогодні, 18:16
 0
Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8