У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО





Чоловік не виконав вимогу дорожнього знаку та здійснив розворот в забороненому місці, чим порушив п. 8. 4. (г) ПДР України.

Під час маневру водій здійснив "дрифт".



На щастя, під час екстремального розвороту керманич не створив аварійної ситуації іншим учасникам дорожнього руху.



Патрульні склали на 22-річного чоловіка адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки) КУпАП.



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