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Повідомили, коли відбудеться прощання з легендою ФК «Волинь» Володимиром Диким

Повідомили, коли відбудеться прощання з легендою ФК «Волинь» Володимиром Диким
Учора, 28 липня, відійшов у вічність один із найкращих бомбардирів «Волині» в історії клубу Володимир Дикий.

Попрощатися з легендою футболу можна буде сьогодні, 29 липня, з 14:00 до 16:00 у Домі панахиди (проспект Перемоги, 8), інформують на сторінці футбольного клубу.

Саме Володимир Дикий був одним із творців чи не головного успіху в історії «Хрестоносців» – перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром «Волині». Дикий – уродженець Львівщини. Після після завершення кар’єри футболіста був тренером юнацьких, молодіжних команд «Волині», а також працював у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.

Наступного року йому мало виповнитися 60 років.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині і колегам померлого.

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Теги: прощання, Володимир Дикий, Волинь
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