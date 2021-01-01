Як вибрати планування квартири: поради від ріелтора Валерія Мусійчука. ВІДЕО





Детальніше про цю тему - у розмові із ріелтором з багаторічним досвідом, співзасновником "Волинського агентства нерухомості" Валерієм Мусійчуком.



Зокрема, у розмові із ріелтором - про таке:



Які види планувань є в багатоповерхівках Луцька? Чим "хрущівки" відрізняються від "чешок" та "сталінок"? Чиїми ще іменами названі типи будинків?



Практичні поради - як вибрати планування, яке буде комфортним саме для вас і вашої сім'ї?



Огляд планувань ЖК "Амстердам" (с. Струмівка), де лише в перших трьох під'їздах є 47 різних видів квартир.



Планування помешкань в ЖК «Амстердам» – це одна з головних «фішок» цього житлового комплексу, і вони мають багато переваг: є велика кількість різних дизайнів квартир та широкий вибір розмірів помешкань, нова класифікація квартир за світовими стандартами, можливість легко робити перепланування тощо. Детальніше про це можна почитати за



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 38 36



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт:



Facebook:



Інстаграм:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комфорт в оселі залежить від багатьох факторів. Якісний ремонт, гарні і зручні меблі, милі аксесуари - кожна дрібниця важлива для затишку. Проте одним із основних моментів, які впливають на комфорт проживання є правильний вибір планування квартири. Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Детальніше про цю тему - у розмові із ріелтором з багаторічним досвідом, співзасновником "Волинського агентства нерухомості"Зокрема, у розмові із ріелтором - про таке:Які види планувань є в багатоповерхівках Луцька? Чим "хрущівки" відрізняються від "чешок" та "сталінок"? Чиїми ще іменами названі типи будинків?Практичні поради - як вибрати планування, яке буде комфортним саме для вас і вашої сім'ї?Огляд планувань ЖК "Амстердам" (с. Струмівка), де лише в перших трьох під'їздах є 47 різних видів квартир.Планування помешкань в ЖК «Амстердам» – це одна з головних «фішок» цього житлового комплексу, і вони мають багато переваг: є велика кількість різних дизайнів квартир та широкий вибір розмірів помешкань, нова класифікація квартир за світовими стандартами, можливість легко робити перепланування тощо. Детальніше про це можна почитати за посиланням. Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 38 36Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію