На Волині ледь не втопився хлопчик, який хотів переплисти озеро. ФОТО
Сьогодні, 22:59
На Волині відпочивальники врятували хлопчика, який почав тонути під час відпочинку на озері.
Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.
На місцеве озеро велосипедами приїхали двоє хлопців, на вигляд віком 10-12 років.
Хлопці купалися, пливти на великі дистанції, "перепливати" озеро. Невдовзі один з них почав тонути. Відпочивальники, які знаходилися поряд, почули крики і кинулися рятувати дитину.
Хлопця доправили на берег.
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Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.
На місцеве озеро велосипедами приїхали двоє хлопців, на вигляд віком 10-12 років.
Хлопці купалися, пливти на великі дистанції, "перепливати" озеро. Невдовзі один з них почав тонути. Відпочивальники, які знаходилися поряд, почули крики і кинулися рятувати дитину.
Хлопця доправили на берег.
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