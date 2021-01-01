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На Волині ледь не втопився хлопчик, який хотів переплисти озеро. ФОТО

На Волині ледь не втопився хлопчик, який хотів переплисти озеро. ФОТО
На Волині відпочивальники врятували хлопчика, який почав тонути під час відпочинку на озері.

Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.

На місцеве озеро велосипедами приїхали двоє хлопців, на вигляд віком 10-12 років.

Хлопці купалися, пливти на великі дистанції, "перепливати" озеро. Невдовзі один з них почав тонути. Відпочивальники, які знаходилися поряд, почули крики і кинулися рятувати дитину.

Хлопця доправили на берег.


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Теги: Волинь, Нововолинськ
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