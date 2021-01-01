На Волині ледь не втопився хлопчик, який хотів переплисти озеро. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.



На місцеве озеро велосипедами приїхали двоє хлопців, на вигляд віком 10-12 років.



Хлопці купалися, пливти на великі дистанції, "перепливати" озеро. Невдовзі один з них почав тонути. Відпочивальники, які знаходилися поряд, почули крики і кинулися рятувати дитину.



Хлопця доправили на берег.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відпочивальники врятували хлопчика, який почав тонути під час відпочинку на озері.Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ" у фейсбуці.На місцеве озеро велосипедами приїхали двоє хлопців, на вигляд віком 10-12 років.Хлопці купалися, пливти на великі дистанції, "перепливати" озеро. Невдовзі один з них почав тонути. Відпочивальники, які знаходилися поряд, почули крики і кинулися рятувати дитину.Хлопця доправили на берег.

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