У Кропивницькому щеплення від COVID-19 почали робити в тролейбусах: що потрібно знати
Сьогодні, 14:15
У місті Кропивницькому вирішили зробити пересувні мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу. З 30 липня щеплення охочим почали робити в комунальних тролейбусах.
Так медики сподіваються охопити вакцинацією маломобільних і літніх людей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначають, що комунальні тролейбуси їздитимуть віддаленими районами міста, тож місцеві жителі зможуть отримати щеплення неподалік від будинку. Для цього потрібно буде взяти з собою тільки паспорт.
Відомо, що пріоритетною буде китайська вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech. Її обрали через те, що це препарат в однодозних флаконах і має кращі умови зберігання.
Заступниця начальника управління охорони здоров'я Кропивницького Лариса Кудрик підкреслила, що для проведення імунізації тролейбус будуть ретельно готувати: мити й дезінфікувати кварцовою лампою.
"Будуть відкриті всі входи і wi-fi, столик для вакцинації і той, де медсестра вводитиме дані людей в електронну базу. Думаю, що в нас усе вийде", – розповіла вона.
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Так медики сподіваються охопити вакцинацією маломобільних і літніх людей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначають, що комунальні тролейбуси їздитимуть віддаленими районами міста, тож місцеві жителі зможуть отримати щеплення неподалік від будинку. Для цього потрібно буде взяти з собою тільки паспорт.
Відомо, що пріоритетною буде китайська вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech. Її обрали через те, що це препарат в однодозних флаконах і має кращі умови зберігання.
Заступниця начальника управління охорони здоров'я Кропивницького Лариса Кудрик підкреслила, що для проведення імунізації тролейбус будуть ретельно готувати: мити й дезінфікувати кварцовою лампою.
"Будуть відкриті всі входи і wi-fi, столик для вакцинації і той, де медсестра вводитиме дані людей в електронну базу. Думаю, що в нас усе вийде", – розповіла вона.
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