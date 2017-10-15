вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО

У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
У Луцькому районі зіткнулися BMW та Renault Trafic, внаслідок цього семеро людей опинилося у лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці поблизу села Софіївка Луцького району.

За кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

Внаслідок автопригоди постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:30
У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
Сьогодні, 10:48
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий
28 квітень, 09:59
Затримали горе-водія, який збив пішохода у Луцькому районі Затримали горе-водія, який збив пішохода у Луцькому районі
26 лютий, 11:05
Аварія на Волині: перекинулася вантажівка Аварія на Волині: перекинулася вантажівка
15 жовтень, 2017, 19:22
ДТП в Луцькому районі: троє загиблих. ФОТО ДТП в Луцькому районі: троє загиблих. ФОТО
25 липень, 2016, 23:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
Сьогодні, 10:48
 0
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
 0
Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8