Завтра, 2 серпня, 5 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 18:50
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 2 серпня, на деяких вулицях Луцька не буде світла.
Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.
Електроенергія буде вимкнена за такими адресами:
З 13:30-17:00 — вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, Пр. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №1.
З 09:00-16:00 - вул. Козакова (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кривоноса (частково).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.
Електроенергія буде вимкнена за такими адресами:
З 13:30-17:00 — вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, Пр. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №1.
З 09:00-16:00 - вул. Козакова (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кривоноса (частково).
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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