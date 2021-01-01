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Завтра, 2 серпня, 5 вулиць Луцька залишаться без світла

Завтра, 2 серпня, 5 вулиць Луцька залишаться без світла
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 2 серпня, на деяких вулицях Луцька не буде світла.

Про це повідомляє департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”.

Електроенергія буде вимкнена за такими адресами:

З 13:30-17:00 — вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, Пр. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №1.

З 09:00-16:00 - вул. Козакова (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кривоноса (частково).

Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, відключення
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