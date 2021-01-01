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На Волині відремонтували ще одну дорогу до Шацьких озер

На Волині відремонтували ще одну дорогу до Шацьких озер
На Волині відновили дорогу – Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/, що пролягає до Шацьких озер.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Її ремонтують на всій протяжності – 22,5 км.

На сьогодні замість пошкодженої бруківки та білощебеневого покриття на всьому автошляху влаштували новий дорожній одяг, а саме основу зі щебенево-піщаної суміші та два шари асфальту. На автошляху встановили нове бар’єрне огородження, сигнальні стовпчики і більшість дорожніх знаків.

Прямують до завершення роботи з облаштування узбіч. Підрядник приступив до нанесення дорожньої розмітки.

Виконавець робіт – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

Нагадують, що у рамках програми «Велике будівництво» відновили понад 26 км ще одного автошляху до водойм Шацького національного природного парку, а саме Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/. Ремонтні роботи на автошляху Т-03-06 та Т-03-02 планують завершити до Дня Незалежності України.

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Теги: Шацькі озера, ремонт, територіальна дорога
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