На Сумщині псевдополіцейський зґвалтував дівчинку
Сьогодні, 06:29
У Сумській області 24-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку.
Подія сталася у лютому, повідомляє "Газета ua", посилаючись на прокуратуру Сумської області.
Група дітей гуляла закинутою будівлею. Чоловік представився поліцейським, щоб прогнати їх.
Коли постраждала виходила з будинку, він схопив її за руку та змусив повернутися.
Злочинець став спочатку вмовляти дівчину зайнятися з ним сексом. Коли вона відмовилася, зґвалтував.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
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Подія сталася у лютому, повідомляє "Газета ua", посилаючись на прокуратуру Сумської області.
Група дітей гуляла закинутою будівлею. Чоловік представився поліцейським, щоб прогнати їх.
Коли постраждала виходила з будинку, він схопив її за руку та змусив повернутися.
Злочинець став спочатку вмовляти дівчину зайнятися з ним сексом. Коли вона відмовилася, зґвалтував.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
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