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На Сумщині псевдополіцейський зґвалтував дівчинку

На Сумщині псевдополіцейський зґвалтував дівчинку
У Сумській області 24-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку.

Подія сталася у лютому, повідомляє "Газета ua", посилаючись на прокуратуру Сумської області.

Група дітей гуляла закинутою будівлею. Чоловік представився поліцейським, щоб прогнати їх.

Коли постраждала виходила з будинку, він схопив її за руку та змусив повернутися.

Злочинець став спочатку вмовляти дівчину зайнятися з ним сексом. Коли вона відмовилася, зґвалтував.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

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Теги: Сумщина, згвалтування
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