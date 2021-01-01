На Сумщині псевдополіцейський зґвалтував дівчинку





Подія сталася у лютому, повідомляє



Група дітей гуляла закинутою будівлею. Чоловік представився поліцейським, щоб прогнати їх.



Коли постраждала виходила з будинку, він схопив її за руку та змусив повернутися.



Злочинець став спочатку вмовляти дівчину зайнятися з ним сексом. Коли вона відмовилася, зґвалтував.



Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумській області 24-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку.Подія сталася у лютому, повідомляє "Газета ua" , посилаючись на прокуратуру Сумської області.Група дітей гуляла закинутою будівлею. Чоловік представився поліцейським, щоб прогнати їх.Коли постраждала виходила з будинку, він схопив її за руку та змусив повернутися.Злочинець став спочатку вмовляти дівчину зайнятися з ним сексом. Коли вона відмовилася, зґвалтував.Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

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