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У Луцькому районі раніше судимий чоловік побив жінку

У Луцькому районі раніше судимий чоловік побив жінку
Поліцейський офіцер Луцької ТГ встановив зловмисника, який побив жінку.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

3 серпня до поліцейського офіцера Луцької громади звернулась мешканка с. Забороль, яка повідомила, що малознайомий чоловік наніс їй тілесні ушкодження.

Під час об’їзду громади та спілкування з можливими свідками або очевидцями події, офіцер громади встановив, що тілесні ушкодження наніс 32-річний мешканець м. Луцька, який вже раніше судимий за крадіжку.

Вирішується питання про внесення відомостей за ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень ).

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Теги: Луцька громада, побиття, жінка
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