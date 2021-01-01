У Луцькому районі раніше судимий чоловік побив жінку

Поліцейський офіцер Луцької ТГ встановив зловмисника, який побив жінку.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".3 серпня до поліцейського офіцера Луцької громади звернулась мешканка с. Забороль, яка повідомила, що малознайомий чоловік наніс їй тілесні ушкодження.Під час об’їзду громади та спілкування з можливими свідками або очевидцями події, офіцер громади встановив, що тілесні ушкодження наніс 32-річний мешканець м. Луцька, який вже раніше судимий за крадіжку.Вирішується питання про внесення відомостей за ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень ).