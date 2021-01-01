У Луцьку завершили роботи в комплексі підземель: відкриють уже в жовтні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:03
У Луцьку завершилися археологічні та будівельні роботи у нововідкритих підземеллі вежі Чарторийських та підземеллі Колегіуму єзуїтів, які об'єднали в єдиний комплекс.
Археологи винесли понад 400 кубів ґрунту, будівельного та побутового сміття й археологічного матеріалу понад 1 000 зразків, – розповів Суспільному археолог Віктор Баюк.
Каже: нині зразки на опрацюванні в науковців, після чого їх експонуватимуть на локаціях, де були знайдені.
"Стелю підземелля укріпили металевими балками, провели світло, зробили нову каналізацію, водовідведення, вентиляцію", – повідомив менеджер проєкту Олег Парфенюк.
Також побудували туалетні кімнати, на підлогу поклали плитку, облаштували зал для конференцій.
Туристичний об’єкт має два входи. В один з них ведуть гвинтові сходи, виготовлені в єдиному екземплярі.
"Їх намагалися зробити так, щоб вони не вибивались з загальної картинки, з архітектури, але підкреслили, що це новий елемент, аби не вводити в оману туриста", – каже Олег Парфенюк.
Підземелля башти князів Чорторийських датується 14-15 століттями. Відкритий рік тому підземний ярус башти – перший об’єкт досліджень, говорить археолог Віктор Баюк.
"Споруда складена з цегли і вапнякового каменю, яка слугувала оборонним муром і над нами надземний ярус башти. Це склепіння було пошкоджене в радянський час, збереглась лише незначна частина. Підземна частина башти Чарторийських, виглядає так, як при початку її будівництва", – зазначив археолог.
Останнім об’єктом, котрий дослідили археологи, стала 12-ти метрова галерея.
"Була думка, що два крила комплексу з’єднані у внутрішньому дворі такою галереєю. На жаль, вона не підтвердилась. Так само, в третьому ризоліті, якщо рахувати від башти, ми намагалися знайти сходи, але їх не виявили", – розповів Віктор Баюк.
У підземеллях знаходиться керамічний комплекс – п'ять глеків середини 17 століття, різного розміру, але одної суті, каже волинський археолог.
"Є вперше знайдений комплекс пічних різноманітних інтер’єрів. І є цілий комплекс поліхромних кахель, від печей, якими опалювалась споруда", – додав Віктор Баюк.
Загалом у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини" для відвідування туристами розчисли від сміття та облаштували 200 квадратних метрів підземелля колегіуму єзуїтів.
"Відкрити підземелля для відвідування планують у жовтні цього року", – додав менеджер проєкту Олег Парфенюк.
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Археологи винесли понад 400 кубів ґрунту, будівельного та побутового сміття й археологічного матеріалу понад 1 000 зразків, – розповів Суспільному археолог Віктор Баюк.
Каже: нині зразки на опрацюванні в науковців, після чого їх експонуватимуть на локаціях, де були знайдені.
"Стелю підземелля укріпили металевими балками, провели світло, зробили нову каналізацію, водовідведення, вентиляцію", – повідомив менеджер проєкту Олег Парфенюк.
Також побудували туалетні кімнати, на підлогу поклали плитку, облаштували зал для конференцій.
Туристичний об’єкт має два входи. В один з них ведуть гвинтові сходи, виготовлені в єдиному екземплярі.
"Їх намагалися зробити так, щоб вони не вибивались з загальної картинки, з архітектури, але підкреслили, що це новий елемент, аби не вводити в оману туриста", – каже Олег Парфенюк.
Підземелля башти князів Чорторийських датується 14-15 століттями. Відкритий рік тому підземний ярус башти – перший об’єкт досліджень, говорить археолог Віктор Баюк.
"Споруда складена з цегли і вапнякового каменю, яка слугувала оборонним муром і над нами надземний ярус башти. Це склепіння було пошкоджене в радянський час, збереглась лише незначна частина. Підземна частина башти Чарторийських, виглядає так, як при початку її будівництва", – зазначив археолог.
Останнім об’єктом, котрий дослідили археологи, стала 12-ти метрова галерея.
"Була думка, що два крила комплексу з’єднані у внутрішньому дворі такою галереєю. На жаль, вона не підтвердилась. Так само, в третьому ризоліті, якщо рахувати від башти, ми намагалися знайти сходи, але їх не виявили", – розповів Віктор Баюк.
У підземеллях знаходиться керамічний комплекс – п'ять глеків середини 17 століття, різного розміру, але одної суті, каже волинський археолог.
"Є вперше знайдений комплекс пічних різноманітних інтер’єрів. І є цілий комплекс поліхромних кахель, від печей, якими опалювалась споруда", – додав Віктор Баюк.
Загалом у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини" для відвідування туристами розчисли від сміття та облаштували 200 квадратних метрів підземелля колегіуму єзуїтів.
"Відкрити підземелля для відвідування планують у жовтні цього року", – додав менеджер проєкту Олег Парфенюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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