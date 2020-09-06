Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Сьогодні, 13:06
Відколи себе пам’ятає, лучанин Іван Марчук марить небом. Коли постало питання вибору професії, життєві реалії змусили забути про мрію, але тепер він щасливий, бо його на навчання кличе Америка.
Про це розповідає "Високий Замок".
Іванові Марчуку 24 роки. Каже, у його родині ніколи не було пілотів. Але тато одного разу наважився стрибнути з парашутом. Тоді взяв зі собою на летовище й сина. Пізніше Іван і сам стрибнув з парашутом — на аеродромі «Цунів» у Львівській області.
Закінчивши школу, юнак хотів вступати до Льотної академії національного авіаційного університету, що у Кропивницькому. Проте відмовився від цієї ідеї, бо не міг оплатити льотну практику. Вищу освіту подався здобувати до Луцького національного технічного університету — і став спеціалістом з міжнародного туризму та екології.
Іван мав свій кавовий бізнес до тих пір, поки не розпочалася пандемія. Хлопець подав заявку на отримання гранту, який надає одна з авіаційних шкіл США, власником якої є виходець з Білорусі Андрій Борисєвіч.
Про грант він дізнався в YouTube, переглядаючи ролики на каналі Борисєвича.т.
"Організаторам гранту я надіслав есе, пояснивши свою мотивацію. Аби отримати кошти на навчання, необхідно було набрати найбільшу кількість голосів серед 277 учасників. Переможця визначили за результатами голосування, яке проводилося у соціальних мережах. Я посів друге місце. Результатом дуже задоволений. Американська школа пілотів запросила мене на безкоштовне навчання: подарувала право безкоштовно відвідувати заняття з теорії та 10 годин безкоштовних польотів. Це просто фантастика!" - ділиться Іван Марчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповідає "Високий Замок".
Іванові Марчуку 24 роки. Каже, у його родині ніколи не було пілотів. Але тато одного разу наважився стрибнути з парашутом. Тоді взяв зі собою на летовище й сина. Пізніше Іван і сам стрибнув з парашутом — на аеродромі «Цунів» у Львівській області.
Закінчивши школу, юнак хотів вступати до Льотної академії національного авіаційного університету, що у Кропивницькому. Проте відмовився від цієї ідеї, бо не міг оплатити льотну практику. Вищу освіту подався здобувати до Луцького національного технічного університету — і став спеціалістом з міжнародного туризму та екології.
Іван мав свій кавовий бізнес до тих пір, поки не розпочалася пандемія. Хлопець подав заявку на отримання гранту, який надає одна з авіаційних шкіл США, власником якої є виходець з Білорусі Андрій Борисєвіч.
Про грант він дізнався в YouTube, переглядаючи ролики на каналі Борисєвича.т.
"Організаторам гранту я надіслав есе, пояснивши свою мотивацію. Аби отримати кошти на навчання, необхідно було набрати найбільшу кількість голосів серед 277 учасників. Переможця визначили за результатами голосування, яке проводилося у соціальних мережах. Я посів друге місце. Результатом дуже задоволений. Американська школа пілотів запросила мене на безкоштовне навчання: подарувала право безкоштовно відвідувати заняття з теорії та 10 годин безкоштовних польотів. Це просто фантастика!" - ділиться Іван Марчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перший день фестивалю «Бандерштат»: що там відбувається. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Сьогодні, 13:06
У загиблого водія знайшли рюкзак з наркотиками: поблизу Рівного сталася моторошна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 12:55
У центрі вакцинації на «Бандерштаті» щепили перших охочих. ФОТО
Сьогодні, 12:38