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Лучанин буде навчатися у школі пілотів США

Лучанин буде навчатися у школі пілотів США
Відколи себе пам’ятає, лучанин Іван Марчук марить небом. Коли постало питання вибору професії, життєві реалії змусили забути про мрію, але тепер він щасливий, бо його на навчання кличе Америка.

Про це розповідає "Високий Замок".

Іванові Марчуку 24 роки. Каже, у його родині ніколи не було пілотів. Але тато одного разу наважився стрибнути з па­рашутом. Тоді взяв зі собою на летовище й сина. Пізніше Іван і сам стриб­нув з парашутом — на аеродро­мі «Цунів» у Львівській області.

Закінчивши школу, юнак хотів вступати до Льотної академії на­ціонального авіаційного універ­ситету, що у Кропивницькому. Проте відмовився від цієї ідеї, бо не міг оплатити льотну прак­тику. Вищу освіту подався здо­бувати до Луцького національ­ного технічного університету — і став спеціалістом з міжна­родного туризму та екології.

Іван мав свій кавовий бізнес до тих пір, поки не розпочалася пандемія. Хлопець подав за­явку на отримання гранту, який надає одна з авіаційних шкіл США, власником якої є виходець з Білорусі Андрій Борисєвіч.

Про грант він дізнався в YouTube, переглядаючи ролики на каналі Борисєвича.т.

"Організаторам гранту я на­діслав есе, пояснивши свою мо­тивацію. Аби отримати кошти на на­вчання, необхідно було набра­ти найбільшу кількість голосів серед 277 учасників. Перемож­ця визначили за результата­ми голосування, яке проводи­лося у соціальних мережах. Я посів друге місце. Результатом дуже задоволений. Американ­ська школа пілотів запросила мене на безкоштовне навчання: подарувала право безкоштовно відвідувати заняття з теорії та 10 годин безкоштовних польо­тів. Це просто фантастика!" - ділиться Іван Марчук.

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Теги: Іван Марчук, пілот, літаки, навчання, США
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