На кордоні з Польщею затримали працівників з України, які мали фальшиві COVID-паспорти





Як пoвідoмляє



Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років їхали бусом на роботу до Польщі. Щоб звільнитися від відбування карантину після перетину кордону, вони пред'явили сертифікати ЄС про отримання повного циклу щеплень від коронавірусу (так звані COVID-паспорти). Однак під час детальної перевірки прикордонники встановили, що всі ці документи були фальшивками.



Сертифікати містили справжні дані подорожуючих, однак штрих-коди стосувалися зовсім інших громадян України. Під тиском доказів усі четверо чоловіків зізналися, що хотіли обманути прикордонників, а сертифікати підробили самостійно. Затримані визнали свою провину й добровільно прийняли покарання: 4 місяці в'язниці умовно з іспитовим терміном 1 рік. Після цього їх повернули назад в Україну.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо громадян України пред'явили прикордонникам фальшиві довідки про COVID-щеплення і попалися.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, інцидент стався в пункті пропуску в Корчовій у вівторок, 3 серпня.Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років їхали бусом на роботу до Польщі. Щоб звільнитися від відбування карантину після перетину кордону, вони пред'явили сертифікати ЄС про отримання повного циклу щеплень від коронавірусу (так звані COVID-паспорти). Однак під час детальної перевірки прикордонники встановили, що всі ці документи були фальшивками.Сертифікати містили справжні дані подорожуючих, однак штрих-коди стосувалися зовсім інших громадян України. Під тиском доказів усі четверо чоловіків зізналися, що хотіли обманути прикордонників, а сертифікати підробили самостійно. Затримані визнали свою провину й добровільно прийняли покарання: 4 місяці в'язниці умовно з іспитовим терміном 1 рік. Після цього їх повернули назад в Україну.

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