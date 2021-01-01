вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кордоні з Польщею затримали працівників з України, які мали фальшиві COVID-паспорти

На кордоні з Польщею затримали працівників з України, які мали фальшиві COVID-паспорти
Четверо громадян України пред'явили прикордонникам фальшиві довідки про COVID-щеплення і попалися.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, інцидент стався в пункті пропуску в Корчовій у вівторок, 3 серпня.

Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років їхали бусом на роботу до Польщі. Щоб звільнитися від відбування карантину після перетину кордону, вони пред'явили сертифікати ЄС про отримання повного циклу щеплень від коронавірусу (так звані COVID-паспорти). Однак під час детальної перевірки прикордонники встановили, що всі ці документи були фальшивками.

Сертифікати містили справжні дані подорожуючих, однак штрих-коди стосувалися зовсім інших громадян України. Під тиском доказів усі четверо чоловіків зізналися, що хотіли обманути прикордонників, а сертифікати підробили самостійно. Затримані визнали свою провину й добровільно прийняли покарання: 4 місяці в'язниці умовно з іспитовим терміном 1 рік. Після цього їх повернули назад в Україну.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українці, COVID-паспорти, фальшиві
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми
Сьогодні, 18:19
У Кропивницькому водій влетів в яму і позбувся ока і зубів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
На кордоні з Польщею затримали працівників з України, які мали фальшиві COVID-паспорти
Сьогодні, 17:37
Вогонь дістався курортних містечок: у Греції вирують масштабні лісові пожежі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
За місяць треба зібрати 100 тисяч доларів: 10-річна онкохвора волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Польщі українці створили нелегальну фірму з працевлаштування У Польщі українці створили нелегальну фірму з працевлаштування
Сьогодні, 10:05
Повідомили, скільки українців нелегально працюють у Польщі. СТАТИСТИКА Повідомили, скільки українців нелегально працюють у Польщі. СТАТИСТИКА
02 серпень, 20:41
Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець Автотроща у Польщі: у лікарні помер ще один українець
27 липень, 12:30
Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях Автотроща у Польщі з українцями: четверо людей досі – в лікарнях
26 липень, 16:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ніби руку трамвай переїхав: у волинянки після здачі крові з'явилися величезні гематоми
Сьогодні, 18:19
 0
У Кропивницькому водій влетів в яму і позбувся ока і зубів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:02
 0
На кордоні з Польщею затримали працівників з України, які мали фальшиві COVID-паспорти
Сьогодні, 17:37
 0
Вогонь дістався курортних містечок: у Греції вирують масштабні лісові пожежі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
За місяць треба зібрати 100 тисяч доларів: 10-річна онкохвора волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8