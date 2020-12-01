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Злочинці з ковбасою в машині – серійні крадії на Волині. ФОТО

Злочинці з ковбасою в машині – серійні крадії на Волині. ФОТО
У поліції є підстави вважати, що зловмисники причетні до вчинення щонайменше 10 крадіжок на території Луцька та району. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Повідомлення про крадіжку із магазину у селі Сирники надійшло до поліції у суботу, 7 серпня, близько 14 години. Зловмисники, зламавши замок вхідних дверей, поцупили звідти гроші, цигарки та продукти харчування.

Під час огляду місця вчинення злочину поліцейські також з’ясували, що з приміщення зник і платіжний термінал з грошима. Згодом його виявили неподалік будівлі, зловмисники розбили термінал, близько 4 тисяч гривень забрали звідти.
Злочинці з ковбасою в машині – серійні крадії на Волині. ФОТО

Провівши першочергові оперативно-розшукові заходи, поліцейські миттєво встановили, що крадії рухаються автомобілем ВАЗ 2101 у напрямку Луцька.

Правоохоронці передали детальне орієнтування працівникам патрульної поліції. Патрульні зупинили вказаний авто у селі Милуші Луцького району, у транспортному засобі виявили викрадені речі та гроші.
Злочинці з ковбасою в машині – серійні крадії на Волині. ФОТО

Встановлено, що зловмисники – брати, 27 та 25 років, мешканці Луцька. Вони неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців та раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів. Нині перевіряється їх причетність до понад 10 злочинів, вчинених у Луцьку та районі.

Серійних крадіїв затримали, їм вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Сьогодні у суді слідчі клопотатимуть про обрання зловмисникам запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Теги: злочини, Волинь, крадіжки, брати
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