Злочинці з ковбасою в машині – серійні крадії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:59
У поліції є підстави вважати, що зловмисники причетні до вчинення щонайменше 10 крадіжок на території Луцька та району. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Повідомлення про крадіжку із магазину у селі Сирники надійшло до поліції у суботу, 7 серпня, близько 14 години. Зловмисники, зламавши замок вхідних дверей, поцупили звідти гроші, цигарки та продукти харчування.
Під час огляду місця вчинення злочину поліцейські також з’ясували, що з приміщення зник і платіжний термінал з грошима. Згодом його виявили неподалік будівлі, зловмисники розбили термінал, близько 4 тисяч гривень забрали звідти.
Провівши першочергові оперативно-розшукові заходи, поліцейські миттєво встановили, що крадії рухаються автомобілем ВАЗ 2101 у напрямку Луцька.
Правоохоронці передали детальне орієнтування працівникам патрульної поліції. Патрульні зупинили вказаний авто у селі Милуші Луцького району, у транспортному засобі виявили викрадені речі та гроші.
Встановлено, що зловмисники – брати, 27 та 25 років, мешканці Луцька. Вони неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців та раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів. Нині перевіряється їх причетність до понад 10 злочинів, вчинених у Луцьку та районі.
Серійних крадіїв затримали, їм вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Сьогодні у суді слідчі клопотатимуть про обрання зловмисникам запобіжного заходу – тримання під вартою.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Повідомлення про крадіжку із магазину у селі Сирники надійшло до поліції у суботу, 7 серпня, близько 14 години. Зловмисники, зламавши замок вхідних дверей, поцупили звідти гроші, цигарки та продукти харчування.
Під час огляду місця вчинення злочину поліцейські також з’ясували, що з приміщення зник і платіжний термінал з грошима. Згодом його виявили неподалік будівлі, зловмисники розбили термінал, близько 4 тисяч гривень забрали звідти.
Провівши першочергові оперативно-розшукові заходи, поліцейські миттєво встановили, що крадії рухаються автомобілем ВАЗ 2101 у напрямку Луцька.
Правоохоронці передали детальне орієнтування працівникам патрульної поліції. Патрульні зупинили вказаний авто у селі Милуші Луцького району, у транспортному засобі виявили викрадені речі та гроші.
Встановлено, що зловмисники – брати, 27 та 25 років, мешканці Луцька. Вони неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців та раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів. Нині перевіряється їх причетність до понад 10 злочинів, вчинених у Луцьку та районі.
Серійних крадіїв затримали, їм вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Сьогодні у суді слідчі клопотатимуть про обрання зловмисникам запобіжного заходу – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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