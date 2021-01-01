Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У Ковелі в Комунальній установі «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», де перебувають діти сироти, ті що позбавлені батьківського піклування, та ті що потрапили у складні життєві обставини, відбувся захід благодійного проєкту «Чарівна скриня». Його організатором є волинський волонтер Анастасія Рудик.
Про це інформують на сайті Ковельради.
Незадовго до цього дітки писали листи з побажаннями та мріями, які і потрапили до рук небайдужих волонтерів. Спільно з представниками Національної поліції, кінологічної служби, працівниками ДСНС, волонтерами під час заходу було здійснено всі прочитані в листах дитячі мрії. Вручили подарунки кожній дитині - від звичайної ляльки до велосипедів та мобільних телефонів та багато іншого.
Також учасники заходу ознайомили діток з роботою служб, розповіли цікаву та корисну інформацію, показали як працює пожежний автомобіль, дали одягнути охочим пожежне спорядження рятувальника.
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Про це інформують на сайті Ковельради.
Незадовго до цього дітки писали листи з побажаннями та мріями, які і потрапили до рук небайдужих волонтерів. Спільно з представниками Національної поліції, кінологічної служби, працівниками ДСНС, волонтерами під час заходу було здійснено всі прочитані в листах дитячі мрії. Вручили подарунки кожній дитині - від звичайної ляльки до велосипедів та мобільних телефонів та багато іншого.
Також учасники заходу ознайомили діток з роботою служб, розповіли цікаву та корисну інформацію, показали як працює пожежний автомобіль, дали одягнути охочим пожежне спорядження рятувальника.
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