Велосипеди та мобільні телефони: на Волині поліцейські та рятувальники здійснювали мрії дітлахів. ФОТО

Анастасія Рудик.



Про це інформують на



Незадовго до цього дітки писали листи з побажаннями та мріями, які і потрапили до рук небайдужих волонтерів. Спільно з представниками Національної поліції, кінологічної служби, працівниками ДСНС, волонтерами під час заходу було здійснено всі прочитані в листах дитячі мрії. Вручили подарунки кожній дитині - від звичайної ляльки до велосипедів та мобільних телефонів та багато іншого.



Також учасники заходу ознайомили діток з роботою служб, розповіли цікаву та корисну інформацію, показали як працює пожежний автомобіль, дали одягнути охочим пожежне спорядження рятувальника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в Комунальній установі «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», де перебувають діти сироти, ті що позбавлені батьківського піклування, та ті що потрапили у складні життєві обставини, відбувся захід благодійного проєкту «Чарівна скриня». Його організатором є волинський волонтерПро це інформують на сайті Ковельради.Незадовго до цього дітки писали листи з побажаннями та мріями, які і потрапили до рук небайдужих волонтерів. Спільно з представниками Національної поліції, кінологічної служби, працівниками ДСНС, волонтерами під час заходу було здійснено всі прочитані в листах дитячі мрії. Вручили подарунки кожній дитині - від звичайної ляльки до велосипедів та мобільних телефонів та багато іншого.Також учасники заходу ознайомили діток з роботою служб, розповіли цікаву та корисну інформацію, показали як працює пожежний автомобіль, дали одягнути охочим пожежне спорядження рятувальника.

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