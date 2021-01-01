Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:47
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформував рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
До 20 найкращих громад Волинської області станом на 1 липня 2021 року віднесли: Володимир-Волинська, Нововолинська, Любешівська, Ковельська, Дубівська, Любомльська, Люблинецька, Вишнівська, Зимнівська, Боратинська, Ківерцівська, Берестечківська, Шацька, Велицька, Підгайцівська, Рожищенська, Горохівська, Маневицька, Забродівська, Литовезька.
Згодом обіцяють опублікувати рейтинг найкращих 300 громад України.
Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад у 2021 році.
Загалом, оцінили в області 53 громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.
До 20 найкращих громад Волинської області станом на 1 липня 2021 року віднесли: Володимир-Волинська, Нововолинська, Любешівська, Ковельська, Дубівська, Любомльська, Люблинецька, Вишнівська, Зимнівська, Боратинська, Ківерцівська, Берестечківська, Шацька, Велицька, Підгайцівська, Рожищенська, Горохівська, Маневицька, Забродівська, Литовезька.
Згодом обіцяють опублікувати рейтинг найкращих 300 громад України.
Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад у 2021 році.
Загалом, оцінили в області 53 громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка, якого розшукувала поліція
Сьогодні, 12:11
На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
Сьогодні, 11:53
Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:47
На Волині закриють дві школи: назвали причину
Сьогодні, 11:36
Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра
Сьогодні, 11:21