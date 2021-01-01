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Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК

Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК
Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформував рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч.

Про це повідомляють на офіційній сторінці у фейсбуці.

До 20 найкращих громад Волинської області станом на 1 липня 2021 року віднесли: Володимир-Волинська, Нововолинська, Любешівська, Ковельська, Дубівська, Любомльська, Люблинецька, Вишнівська, Зимнівська, Боратинська, Ківерцівська, Берестечківська, Шацька, Велицька, Підгайцівська, Рожищенська, Горохівська, Маневицька, Забродівська, Литовезька.

Згодом обіцяють опублікувати рейтинг найкращих 300 громад України.

Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад у 2021 році.

Загалом, оцінили в області 53 громади.

Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК

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Теги: ТОП-20, громади, Волинь
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