Назвали 20 найкращих громад Волині. ПЕРЕЛІК





Про це



До 20 найкращих громад Волинської області станом на 1 липня 2021 року віднесли: Володимир-Волинська, Нововолинська, Любешівська, Ковельська, Дубівська, Любомльська, Люблинецька, Вишнівська, Зимнівська, Боратинська, Ківерцівська, Берестечківська, Шацька, Велицька, Підгайцівська, Рожищенська, Горохівська, Маневицька, Забродівська, Литовезька.



Згодом обіцяють опублікувати рейтинг найкращих 300 громад України.



Рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад у 2021 році.



Загалом, оцінили в області 53 громади.





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