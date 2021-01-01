У Міносвіти повідомили, чи допустять до роботи невакцинованих від COVID вчителів





Про це заявиви міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у "Сніданку з 1+1", передає



"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - каже глава МОН.



Утім, якщо немає 80% щеплених, то освітній процес відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж буде вакцинована така кількість педколективу, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.



За словами Шкарлета, в Україні вакциновано до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти. "Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська і Львівська - понад 55%. Натомість Волинь - менше 10%", - каже міністр освіти.

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