У Міносвіти повідомили, чи допустять до роботи невакцинованих від COVID вчителів
Сьогодні, 12:38
Підстав, аби не допускати до роботи невакцинованого від коронавірусу вчителя, немає.
Про це заявиви міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у "Сніданку з 1+1", передає "ТСН".
"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - каже глава МОН.
Утім, якщо немає 80% щеплених, то освітній процес відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж буде вакцинована така кількість педколективу, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.
За словами Шкарлета, в Україні вакциновано до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти. "Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська і Львівська - понад 55%. Натомість Волинь - менше 10%", - каже міністр освіти.
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Про це заявиви міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у "Сніданку з 1+1", передає "ТСН".
"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - каже глава МОН.
Утім, якщо немає 80% щеплених, то освітній процес відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж буде вакцинована така кількість педколективу, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.
За словами Шкарлета, в Україні вакциновано до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти. "Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська і Львівська - понад 55%. Натомість Волинь - менше 10%", - каже міністр освіти.
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Коментарі 1
Очко жим-жим, таки бояться народу...
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