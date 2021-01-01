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У Міносвіти повідомили, чи допустять до роботи невакцинованих від COVID вчителів

У Міносвіти повідомили, чи допустять до роботи невакцинованих від COVID вчителів
Підстав, аби не допускати до роботи невакцинованого від коронавірусу вчителя, немає.

Про це заявиви міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у "Сніданку з 1+1", передає "ТСН".

"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - каже глава МОН.

Утім, якщо немає 80% щеплених, то освітній процес відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж буде вакцинована така кількість педколективу, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.

За словами Шкарлета, в Україні вакциновано до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти. "Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська і Львівська - понад 55%. Натомість Волинь - менше 10%", - каже міністр освіти.

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Теги: вакцинація вчителів, МОН, навчальний процес
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Коментарі 1
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