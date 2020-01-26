В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета
Сьогодні, 04:23
10 серпня, в Україні ввели у обіг нову 5-гривневу монету. Її присвятили до 30-річчя незалежності України.
Зроблена з нейзильберу, має діаметр 35 мм. Випустили 35 тис. пам'ятних монет, - пише "Газета ua".
"Монета присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України", - повідомили в Нацбанку.
На аверсі монети зобразили поля, над якими летять лелеки. На тлі цих орнаметів викарбували малий Державний Герб України.
На реверсі монети викарбувана кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації і нагадує ДНК.
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Над розробкою монети працювали художник Олег Шупляк і скульптор Володимир Атаманчук.
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Зроблена з нейзильберу, має діаметр 35 мм. Випустили 35 тис. пам'ятних монет, - пише "Газета ua".
"Монета присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України", - повідомили в Нацбанку.
На аверсі монети зобразили поля, над якими летять лелеки. На тлі цих орнаметів викарбували малий Державний Герб України.
На реверсі монети викарбувана кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації і нагадує ДНК.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які банкноти найпоширеніші в гаманцях українців
Над розробкою монети працювали художник Олег Шупляк і скульптор Володимир Атаманчук.
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