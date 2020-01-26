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В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета

В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета
10 серпня, в Україні ввели у обіг нову 5-гривневу монету. Її присвятили до 30-річчя незалежності України.

Зроблена з нейзильберу, має діаметр 35 мм. Випустили 35 тис. пам'ятних монет, - пише "Газета ua".

"Монета присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України", - повідомили в Нацбанку.

На аверсі монети зобразили поля, над якими летять лелеки. На тлі цих орнаметів викарбували малий Державний Герб України.

На реверсі монети викарбувана кольорова вишивана стрічка, що символізує код нації і нагадує ДНК.

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Над розробкою монети працювали художник Олег Шупляк і скульптор Володимир Атаманчук.

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Теги: НБУ, гроші
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