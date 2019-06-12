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Не зрозуміли англійської і залили «дизель», а не бензин: на Волині у іноземця зламалося авто

Не зрозуміли англійської і залили «дизель», а не бензин: на Волині у іноземця зламалося авто
Вчора, 11 серпня, до патрульних на вулиці Варшавській, що у Ковелі, підійшов чоловік, який повідомив, що потребує допомоги.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час бесіди з’ясували, що він іноземець і на одній з АЗС його автомобіль випадково заправили не бензином, а дизельним паливом. З його слів, це могло трапитися через те, що його не зрозуміли, оскільки він говорив англійською. В автомобіля чоловіка відбулося закупорювання паливних систем, що унеможливило його подальший рух.

Тож чоловік попросив допомоги у патрульних, які допомогли чоловіку віднайти сервіс з ремонту паливної системи, водія, який погодився відбуксирувати транспортний засіб та здійснили супровід.

Не зрозуміли англійської і залили «дизель», а не бензин: на Волині у іноземця зламалося авто

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Теги: Волинь, Ковель, іноземець, автомобіль, патрульні
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