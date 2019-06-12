Не зрозуміли англійської і залили «дизель», а не бензин: на Волині у іноземця зламалося авто





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Під час бесіди з’ясували, що він іноземець і на одній з АЗС його автомобіль випадково заправили не бензином, а дизельним паливом. З його слів, це могло трапитися через те, що його не зрозуміли, оскільки він говорив англійською. В автомобіля чоловіка відбулося закупорювання паливних систем, що унеможливило його подальший рух.



Тож чоловік попросив допомоги у патрульних, які допомогли чоловіку віднайти сервіс з ремонту паливної системи, водія, який погодився відбуксирувати транспортний засіб та здійснили супровід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 11 серпня, до патрульних на вулиці Варшавській, що у Ковелі, підійшов чоловік, який повідомив, що потребує допомоги.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Під час бесіди з’ясували, що він іноземець і на одній з АЗС його автомобіль випадково заправили не бензином, а дизельним паливом. З його слів, це могло трапитися через те, що його не зрозуміли, оскільки він говорив англійською. В автомобіля чоловіка відбулося закупорювання паливних систем, що унеможливило його подальший рух.Тож чоловік попросив допомоги у патрульних, які допомогли чоловіку віднайти сервіс з ремонту паливної системи, водія, який погодився відбуксирувати транспортний засіб та здійснили супровід.

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