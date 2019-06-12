Не зрозуміли англійської і залили «дизель», а не бензин: на Волині у іноземця зламалося авто
Сьогодні, 09:23
Вчора, 11 серпня, до патрульних на вулиці Варшавській, що у Ковелі, підійшов чоловік, який повідомив, що потребує допомоги.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час бесіди з’ясували, що він іноземець і на одній з АЗС його автомобіль випадково заправили не бензином, а дизельним паливом. З його слів, це могло трапитися через те, що його не зрозуміли, оскільки він говорив англійською. В автомобіля чоловіка відбулося закупорювання паливних систем, що унеможливило його подальший рух.
Тож чоловік попросив допомоги у патрульних, які допомогли чоловіку віднайти сервіс з ремонту паливної системи, водія, який погодився відбуксирувати транспортний засіб та здійснили супровід.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час бесіди з’ясували, що він іноземець і на одній з АЗС його автомобіль випадково заправили не бензином, а дизельним паливом. З його слів, це могло трапитися через те, що його не зрозуміли, оскільки він говорив англійською. В автомобіля чоловіка відбулося закупорювання паливних систем, що унеможливило його подальший рух.
Тож чоловік попросив допомоги у патрульних, які допомогли чоловіку віднайти сервіс з ремонту паливної системи, водія, який погодився відбуксирувати транспортний засіб та здійснили супровід.
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