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На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані

На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані
На Рівненщині сталася автопригода, внаслідок якої двоє людей загинуло та двоє отримали травми.

Повідомлення про смертельну автопригоду неподалік села Гільча Перша, колишнього Здолбунівського району, надійшло до поліції сьогодні, 14 серпня, о 16:37, інформує Нацполіція у Рівненській області.

Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль марки «BMW X5» під час здійснення маневру обгону виїхав за межі проїзної частини, де врізався в електроопору та перекинувся.

Від отриманих травм 36-річний пасажир, житель міста Дубно, загинув на місці події, а водій позашляховика, 31-річний здолбунівчанин — у кареті «швидкої». Іще двох пасажирів 37-ми та 20-річних братів, жителів Здолбунова, із травмами різного ступеня госпіталізували до районної лікарні.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини ДТП.

На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані


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Теги: Рівненська область, смертельна аварія
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