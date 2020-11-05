На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані
Сьогодні, 16:52
На Рівненщині сталася автопригода, внаслідок якої двоє людей загинуло та двоє отримали травми.
Повідомлення про смертельну автопригоду неподалік села Гільча Перша, колишнього Здолбунівського району, надійшло до поліції сьогодні, 14 серпня, о 16:37, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль марки «BMW X5» під час здійснення маневру обгону виїхав за межі проїзної частини, де врізався в електроопору та перекинувся.
Від отриманих травм 36-річний пасажир, житель міста Дубно, загинув на місці події, а водій позашляховика, 31-річний здолбунівчанин — у кареті «швидкої». Іще двох пасажирів 37-ми та 20-річних братів, жителів Здолбунова, із травмами різного ступеня госпіталізували до районної лікарні.
Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про смертельну автопригоду неподалік села Гільча Перша, колишнього Здолбунівського району, надійшло до поліції сьогодні, 14 серпня, о 16:37, інформує Нацполіція у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль марки «BMW X5» під час здійснення маневру обгону виїхав за межі проїзної частини, де врізався в електроопору та перекинувся.
Від отриманих травм 36-річний пасажир, житель міста Дубно, загинув на місці події, а водій позашляховика, 31-річний здолбунівчанин — у кареті «швидкої». Іще двох пасажирів 37-ми та 20-річних братів, жителів Здолбунова, із травмами різного ступеня госпіталізували до районної лікарні.
Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані
Сьогодні, 16:52
Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
Сьогодні, 16:15
Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу
Сьогодні, 15:40
Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень
Сьогодні, 15:12