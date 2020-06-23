Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724





Як передає Укрінформ



У неділю вдень підрахували, що зазнали поранень також понад 1800 людей.



Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.



Землетрус магнітудою 7,2 стався в суботу біля узбережжя Гаїті, неподалік прибережної зони Сен-Луї-дю-Сюд. Геологічна служба США попередила про ймовірність «великої кількості жертв».



Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан у країні принаймні на один місяць.



Суботній землетрус стався через десятиліття після катастрофічного 7-бального землетрусу 2010 року, епіцентр якого був поблизу столиці країни Порт-о-Пренс, в результаті чого загинуло близько 220 тис. людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Independent.У неділю вдень підрахували, що зазнали поранень також понад 1800 людей.Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.Землетрус магнітудою 7,2 стався в суботу біля узбережжя Гаїті, неподалік прибережної зони Сен-Луї-дю-Сюд. Геологічна служба США попередила про ймовірність «великої кількості жертв».Прем’єр-міністр Гаїтіоголосив надзвичайний стан у країні принаймні на один місяць.Суботній землетрус стався через десятиліття після катастрофічного 7-бального землетрусу 2010 року, епіцентр якого був поблизу столиці країни Порт-о-Пренс, в результаті чого загинуло близько 220 тис. людей.

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