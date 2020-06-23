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Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724

Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 724
На Гаїті внаслідок суботнього землетрусу силою в 7,2 бала загинуло вже 724 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У неділю вдень підрахували, що зазнали поранень також понад 1800 людей.

Розмір матеріальних збитків наразі перебуває в процесі оцінювання.

Землетрус магнітудою 7,2 стався в суботу біля узбережжя Гаїті, неподалік прибережної зони Сен-Луї-дю-Сюд. Геологічна служба США попередила про ймовірність «великої кількості жертв».

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан у країні принаймні на один місяць.

Суботній землетрус стався через десятиліття після катастрофічного 7-бального землетрусу 2010 року, епіцентр якого був поблизу столиці країни Порт-о-Пренс, в результаті чого загинуло близько 220 тис. людей.

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Теги: землетрус на Гаїті, жертви
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