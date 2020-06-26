Призначили тимчасового головного тренера збірної України з футболу

Олександра Петракова призначили виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України з футболу.



Про це у Facebook Андрій Павелко.



"Олександр Петраков, Чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера", - йдеться у дописі.



Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу.



"Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - написав Андрій Павелко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. призначили виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України з футболу.Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу"Олександр Петраков, Чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера", - йдеться у дописі.Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу."Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни", - написав Андрій Павелко.

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