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Вакцину від грипу і коронавірусу хочуть об'єднати

Вакцину від грипу і коронавірусу хочуть об'єднати
В майбутньому вакцини від грипу і COVID-19 неминуче будуть об'єднані в один укол. Це дозволить захистити значну частину населення від різних загроз. Про це пише 24 канал.

З такою пропозицією виступив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс. Саме на цьому підприємстві зараз працюють над створенням об'єднаного уколу.

"Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", – підкреслив Дюшарс.

Він також зазначив, що якщо людям доведеться робити понад дві ін'єкції сезонних вакцин за раз, то об'єднати їх в один укол буде краще.

В уряді не підтвердили, що подібного роду ін’єкції з’являться у вільному доступі вже цієї осені, тим більше, що влада Великій Британії очікує рекомендацій від експертів з приводу запуску програми ревакцинації.

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Теги: вакцина, грип, коронавірус
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