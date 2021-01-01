Вакцину від грипу і коронавірусу хочуть об'єднати





З такою пропозицією виступив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс. Саме на цьому підприємстві зараз працюють над створенням об'єднаного уколу.



"Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", – підкреслив Дюшарс.



Він також зазначив, що якщо людям доведеться робити понад дві ін'єкції сезонних вакцин за раз, то об'єднати їх в один укол буде краще.



В уряді не підтвердили, що подібного роду ін’єкції з’являться у вільному доступі вже цієї осені, тим більше, що влада Великій Британії очікує рекомендацій від експертів з приводу запуску програми ревакцинації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В майбутньому вакцини від грипу і COVID-19 неминуче будуть об'єднані в один укол. Це дозволить захистити значну частину населення від різних загроз. Про це пише 24 канал. З такою пропозицією виступив головний виконавчий директор Центру виробництва та інновацій вакцин (VMIC)Саме на цьому підприємстві зараз працюють над створенням об'єднаного уколу."Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", – підкреслив Дюшарс.Він також зазначив, що якщо людям доведеться робити понад дві ін'єкції сезонних вакцин за раз, то об'єднати їх в один укол буде краще.В уряді не підтвердили, що подібного роду ін’єкції з’являться у вільному доступі вже цієї осені, тим більше, що влада Великій Британії очікує рекомендацій від експертів з приводу запуску програми ревакцинації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію