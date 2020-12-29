Розшукують лучанина, який пішов з дому і не повернувся

Деркача Валерія Миколайовича, 30.08.1967 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомляє пресслжба поліції Волині.



Чоловік 13 серпня залишив місце проживання, де перебуває нині – невідомо.



Прикмети: на вигляд - 55 років, зріст – 185-190 см, середньої тілобудови.



Особливі прикмети: шкутильгає на ліву ногу, на лівій руці відсутні пальці (2 та 3).



"Просимо громадян, яким відоме місце перебування розшукуваного, негайно повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102", - звертаються у поліції.



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