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Розшукують лучанина, який пішов з дому і не повернувся

Розшукують лучанина, який пішов з дому і не повернувся
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Деркача Валерія Миколайовича, 30.08.1967 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомляє пресслжба поліції Волині.

Чоловік 13 серпня залишив місце проживання, де перебуває нині – невідомо.

Прикмети: на вигляд - 55 років, зріст – 185-190 см, середньої тілобудови.

Особливі прикмети: шкутильгає на ліву ногу, на лівій руці відсутні пальці (2 та 3).

"Просимо громадян, яким відоме місце перебування розшукуваного, негайно повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102", - звертаються у поліції.
Розшукують лучанина, який пішов з дому і не повернувся

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Теги: розшук, Луцьк, чоловік
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