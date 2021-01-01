вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху

19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху
У Мукачево Закарпатської області 19-річна дівчина опублікувала в соцмережах пост про нерозділене кохання, після чого стрибнула з даху багатоповерхівки.

Інформацію про інцидент ТСН.ua підтвердили в Нацполіції Закарпатської області.

Подія трапилася ввечері 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. Там 19-річна студентка стрибнула з даху 9-поверхового будинку. Від отриманих травм дівчина померла на місці.

"Повідомлення про подію нам надійшло від медиків. Травми на тілі попередньо були характерні падінню з висоти. На місці поліцейські згодом виявили і передсмертну записку. Що саме сталося, будемо встановлювати в рамках відкритого кримінального провадження", — розповіли у пресслужбі Нацполіції області.

За словами знайомих дівчини, вона працювала майстром манікюру в салоні краси. Незадовго до смерті студентка нібито спілкувалася зі своєю знайомою і цікавилася у неї, де в місті можна відшукати "висотку з відкритим дахом", пише одне з місцевих видань.
19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху

Раніше дівчина також опублікувала в соцмережах знімок з відпочинку. В описі до публікації студентка написала: "Якщо ти любиш когось по-справжньому, то просто не помічаєш інших". Водночас її останнє "сторіс" в інстаграмі — вірш про "нерозділене кохання"

За фактом події правоохоронці проводять перевірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самогубство, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ногу з часом: «Волиньгаз» створює електронні карти газопроводів
Сьогодні, 18:11
«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії
Сьогодні, 18:05
19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху
Сьогодні, 18:00
Хомути, які виготовляє волинянин, мають успіх навіть за кордоном
Сьогодні, 17:41
На Волині псевдоподатківці телефонують підприємцям, аби «вирішити» проблеми
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство
16 серпень, 12:43
У Луцьку дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки У Луцьку дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки
15 серпень, 10:55
Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО Спроба самогубства і величезна сума грошей: нові деталі про трагедію із вбивством сім'ї у Луцьку та смертю в СІЗО
13 серпень, 09:12
67-річний волинянин скоїв самогубство 67-річний волинянин скоїв самогубство
11 серпень, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смартгодинник, навушники і гроші: волинянин обікрав магазин
Сьогодні, 18:15
 0
У ногу з часом: «Волиньгаз» створює електронні карти газопроводів
Сьогодні, 18:11
 0
«Мам, я в Африці»: волинська школярка навчається в Танзанії
Сьогодні, 18:05
 0
19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху
Сьогодні, 18:00
 0
Хомути, які виготовляє волинянин, мають успіх навіть за кордоном
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8