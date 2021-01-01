19-річна дівчина написала вірш про кохання і стрибнула з даху
Сьогодні, 18:00
У Мукачево Закарпатської області 19-річна дівчина опублікувала в соцмережах пост про нерозділене кохання, після чого стрибнула з даху багатоповерхівки.
Інформацію про інцидент ТСН.ua підтвердили в Нацполіції Закарпатської області.
Подія трапилася ввечері 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. Там 19-річна студентка стрибнула з даху 9-поверхового будинку. Від отриманих травм дівчина померла на місці.
"Повідомлення про подію нам надійшло від медиків. Травми на тілі попередньо були характерні падінню з висоти. На місці поліцейські згодом виявили і передсмертну записку. Що саме сталося, будемо встановлювати в рамках відкритого кримінального провадження", — розповіли у пресслужбі Нацполіції області.
За словами знайомих дівчини, вона працювала майстром манікюру в салоні краси. Незадовго до смерті студентка нібито спілкувалася зі своєю знайомою і цікавилася у неї, де в місті можна відшукати "висотку з відкритим дахом", пише одне з місцевих видань.
Раніше дівчина також опублікувала в соцмережах знімок з відпочинку. В описі до публікації студентка написала: "Якщо ти любиш когось по-справжньому, то просто не помічаєш інших". Водночас її останнє "сторіс" в інстаграмі — вірш про "нерозділене кохання"
За фактом події правоохоронці проводять перевірки.
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Інформацію про інцидент ТСН.ua підтвердили в Нацполіції Закарпатської області.
Подія трапилася ввечері 18 серпня в мікрорайоні Росвигово. Там 19-річна студентка стрибнула з даху 9-поверхового будинку. Від отриманих травм дівчина померла на місці.
"Повідомлення про подію нам надійшло від медиків. Травми на тілі попередньо були характерні падінню з висоти. На місці поліцейські згодом виявили і передсмертну записку. Що саме сталося, будемо встановлювати в рамках відкритого кримінального провадження", — розповіли у пресслужбі Нацполіції області.
За словами знайомих дівчини, вона працювала майстром манікюру в салоні краси. Незадовго до смерті студентка нібито спілкувалася зі своєю знайомою і цікавилася у неї, де в місті можна відшукати "висотку з відкритим дахом", пише одне з місцевих видань.
Раніше дівчина також опублікувала в соцмережах знімок з відпочинку. В описі до публікації студентка написала: "Якщо ти любиш когось по-справжньому, то просто не помічаєш інших". Водночас її останнє "сторіс" в інстаграмі — вірш про "нерозділене кохання"
За фактом події правоохоронці проводять перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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