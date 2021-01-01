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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня
У Волинській області завтра, 21 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, 21 серпня, ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися.

Вітер західний, 2,6-3,8 м/с. Температура вночі 16-14°, вдень 19-23° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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