Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 серпня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, 21 серпня, ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися.



Вітер західний, 2,6-3,8 м/с. Температура вночі 16-14°, вдень 19-23° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 21 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, 21 серпня, ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися.Вітер західний, 2,6-3,8 м/с. Температура вночі 16-14°, вдень 19-23° тепла.

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