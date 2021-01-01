вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині відремонтували міст

На Волині відремонтували міст
Ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг – /Н-22/ км 2+370 повністю завершили.

Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.

Нині розпочали процес здачі готового об’єкту будівництва до експлуатації. Кінцевим етапом є видача Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовником капітального ремонту мосту у Володимир-Волинському районі є державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Проектувальник - ТзОВ «МІСТСЕРВІСБУД».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: міст, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає українців із Днем Незалежності!
Останні новини
Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині пожежі приборкує «надзвичайний» сімейний підряд
Сьогодні, 19:41
На Волині відремонтували міст
Сьогодні, 18:50
Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
Сьогодні, 18:03
На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО На Волині відновлюють міст через осушувальну систему: водіїв попереджають про тимчасовий об’їзд.ФОТО
25 липень, 21:20
У Луцьку відремонтують пішохідний міст, що веде до залізничного вокзалу У Луцьку відремонтують пішохідний міст, що веде до залізничного вокзалу
26 травень, 13:30
В Укравтодорі пояснили, чому обвалився міст Луцьк-Львів та коли його відремонтують В Укравтодорі пояснили, чому обвалився міст Луцьк-Львів та коли його відремонтують
04 травень, 11:50
У Луцьку на Рівненській відремонтують міст У Луцьку на Рівненській відремонтують міст
27 квітень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині пожежі приборкує «надзвичайний» сімейний підряд
Сьогодні, 19:41
 0
На Волині відремонтували міст
Сьогодні, 18:50
 0
Із жовчного волинянки медики видалили 242 камінця без розрізів. ФОТО
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині – смертельна аварія. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8