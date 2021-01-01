На Волині відремонтували міст
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Ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг – /Н-22/ км 2+370 повністю завершили.
Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Нині розпочали процес здачі готового об’єкту будівництва до експлуатації. Кінцевим етапом є видача Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
Замовником капітального ремонту мосту у Володимир-Волинському районі є державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Проектувальник - ТзОВ «МІСТСЕРВІСБУД».
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Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.
Нині розпочали процес здачі готового об’єкту будівництва до експлуатації. Кінцевим етапом є видача Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
Замовником капітального ремонту мосту у Володимир-Волинському районі є державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Проектувальник - ТзОВ «МІСТСЕРВІСБУД».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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