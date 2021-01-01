На Волині відремонтували міст





Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.



Нині розпочали процес здачі готового об’єкту будівництва до експлуатації. Кінцевим етапом є видача Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.



Замовником капітального ремонту мосту у Володимир-Волинському районі є державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Проектувальник - ТзОВ «МІСТСЕРВІСБУД».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг – /Н-22/ км 2+370 повністю завершили.Про це повідомляє Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області.Нині розпочали процес здачі готового об’єкту будівництва до експлуатації. Кінцевим етапом є видача Державною архітектурно-будівельною інспекцією України сертифікату, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.Замовником капітального ремонту мосту у Володимир-Волинському районі є державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Проектувальник - ТзОВ «МІСТСЕРВІСБУД».

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