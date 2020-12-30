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За минулі вихідні на Волині сталося 11 пожеж

За минулі вихідні на Волині сталося 11 пожеж
За минулі вихідні 21-24 серпня рятувальники 11 разів виїздили на гасіння пожеж.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Зокрема, виникло 4 пожежі господарської соломи: у смт Головне, с. Немир Доросинівської громади та дві в с. Воютин Торчинської громади. Ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем.

Дві пожежі виникло у цегляних магазинах: 22 серпня у селі Годомичі Колківської громади (пожежу ліквідували співробітники 3-ї ДПРЧ м.Рожище та МПО смт Колки) та 24 серпня у с. Баїв Боратинської громади (пожежу приборкали рятувальники 1-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Волинській області). Ймовірна причина пожеж в обох випадках – коротке замикання електромережі.

Дві пожежі у дерев’яних господарських спорудах виникли: 22 серпня у селі Берестяне Цуманської громади (ліквідували пожежу рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та працівники місцевих пожежних команд с. Липне і смт Цумань) та в с.Дігтів Володимир-Волинської міської громади (пожежу приборкали рятувальники 5-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС області). Ймовірна причина пожеж відповідно - коротке замикання електромережі та необережне поводження з вогнем.

Дві пожежі виникло у дерев’яних житлових будинках: 22 серпня у селі Микуличі Зимнівської громади (приборкали рятувальники 7-ї ДПРЧ м.Володимир-Волинський) та 24 серпня в с.Невір Камінь-Каширської міської громади (приборкали рятувальники 8-ї ДПРЧ м.Камінь-Каширський, 23-о Державного пожежно-рятувального поста с. Ветли ГУ ДСНС області та працівники місцевої пожежної охорони с. Велика Глуша). Ймовірна причина пожеж відповідно – пустощі дітей з вогнем та коротке замикання електромережі.

Пожежа в цегляній господарській споруді 22 серпня виникла у м. Нововолинськ. Лихо приборкали рятувальники 5-ї ДПРЧ ГУ ДСНС області. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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