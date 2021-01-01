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На Волині за добу виявили 16 нових хворих на коронавірус

На Волині за добу виявили 16 нових хворих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 16 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Луцький район – 8 хворих:
• Луцька ТГ – 3
• Ківерцівська ТГ – 1
• Підгайцівська ТГ – 1
• Цуманська ТГ – 3
Володимир-Волинський район – 8 хворих:
• Володимир - Волинська ТГ – 5
• Оваднівська ТГ – 2
• Устилузька ТГ – 1

Усього станом на 26 серпня в області зареєстрували 62 511 випадків хвороби.
Одужало – 61 152 особи (за останню добу – 27).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 270 526 осіб, за останню добу – 429 осіб.

За добу 25 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2825 щеплень. Першою дозою щеплено 826 осіб та другою дозою – 1999 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 90 864 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 60 839 людей.
Загалом проведено 151 703 щеплення.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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