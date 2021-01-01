На Волині за добу виявили 16 нових хворих на коронавірус

За минулу добу на Волині зареєстрували 16 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Луцький район – 8 хворих:• Луцька ТГ – 3• Ківерцівська ТГ – 1• Підгайцівська ТГ – 1• Цуманська ТГ – 3Володимир-Волинський район – 8 хворих:• Володимир - Волинська ТГ – 5• Оваднівська ТГ – 2• Устилузька ТГ – 1Усього станом на 26 серпня в області зареєстрували 62 511 випадків хвороби.Одужало – 61 152 особи (за останню добу – 27).Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 270 526 осіб, за останню добу – 429 осіб.За добу 25 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2825 щеплень. Першою дозою щеплено 826 осіб та другою дозою – 1999 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 90 864 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 60 839 людей.Загалом проведено 151 703 щеплення.