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30 найзначиміших книг незалежної України: серед них – волинські автори

30 найзначиміших книг незалежної України: серед них – волинські автори
Назвали 30 найзначиміших книг незалежної України, з якими варто ознайомитись кожному українцю, серед них - роботи волинян.

Добірку підготувало видання Українська правда.

У список потрапили роман волинського письменника Володимира Лиса «Століття Якова», збірка публіцистики уродженки Луцька письменниці Оксани Забужко «І знов я влізаю в танк», а також ще одна її книга у співавторстві зі Святославом Шевчуком «Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку».

Повний список 30 книг незалежної України:

1. Сергій Жадан «Ворошиловград»
2. Юрій Андрухович «Рекреації»
3. Тамара Горіха Зерня «Доця»
4. Олег Сенцов «Маркетер»
5. Юрій Щербак «Час смертохристів. Міражі 2077 року»
6. Гаська Шиян «За спиною»
7. Юрій Андрухович «Радіо Ніч»
8. Софія Андрухович «Амадока»
9. Марія Матіос «Букова земля»
10. Ліна Костенко «Записки українського самашедшого»
11. Василь Шкляр «Чорний ворон»
12. Юрій Винничук «Танго смерті»
13. Андрій Любка «Карбід»
14. Остап Українець «Дискордія»
15. Тарас Прохасько «Непрості»
16. Оксана Забужко «І знов я влізаю в танк»
17. Люко Дашвар «Молоко з кров’ю»
18. Сергій Сергійович SAIGON «Юпак»
19. Олена Герасим’юк «Тюремна пісня»
20. Оксана Луцишина «Іван і Феба»
21. Юрій Винничук «Вілла Деккера»
22. Володимир Лис «Століття Якова»
23. Іздрик «Ліниві і ніжні»
24. Ліна Костенко «300 поезій»
25. Світлана Талан «Оголений нерв»
26. Любко Дереш «Поклоніння ящірці»
27. Дара Корній «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи»
28. Олександр Михед «Я змішаю твою кров із вугіллям”: зрозуміти український Схід»
29. Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов «Заборонений»
30. Оксана Забужко, Святослав Шевчук «Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку»

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Теги: книги
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