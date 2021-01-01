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Міністр каже, що нинішнім 40-річним пенсія від держави не світить

Міністр каже, що нинішнім 40-річним пенсія від держави не світить
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Має бути етапність, ми не можемо відразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тож на початку залучатимемо державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд чи державну керуючу компанію. До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень - це можуть бути ОВДП.

Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив міністр.

За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.

"Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти", - додав Марченко.

За його словами, обговорюється варіант, коли інвестуватиметься 1% з ЄСВ та 1% з іншого джерела.

"Це може бути ПДФО (це дискутується) або пряма бюджетна програма, до чого ми більш схильні. Мінфін пропонує: давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, "Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему".

Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити - якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п’ять років", - пояснив він.

За словами міністра, інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає.

"Тим більше в нинішніх умовах - в умовах дефіциту Пенсійного фонду, існування професійних пенсій, які є несправедливими, але таке рішення було прийняте державою. Я маю на увазі пенсії спеціальних категорій громадян. Щоб це перевернути, потрібен поштовх.

Так, є багато скепсису, в тому числі щодо ризиків планування в горизонті 10-15 років. Ну тоді можна нічого не робити - тримати кошти на депозитах, де вони будуть знецінені, або під матрацом, де вони ще швидше знеціняться. Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку нерухомості. Варіанти "давайте не будемо нічого робити" не працюють. Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Ми розуміємо, що це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет", - резюмував він.

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Теги: пенсія, Марченко
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