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«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО

«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
"Укрзалізниця" показала концепт модернізованих плацкартних вагонів. Вони можуть з'явиться не раніше ніж через 2-3 роки.

Про це пише OBOZREVATEL.

В оновлених вагонах буде кондиціонування, монітори для перегляду відео, нові полиці та шторки для кожного відділення.

Концепт створили у кооперації "Укрзалізниці" з приватною компанією "Ріст". Це глибока модернізація старих плацкартних вагонів, у яких поміняють усю "начинку".

Програма оновлення розрахована на 5 років. Ціна однієї модернізації – 16-17 млн грн, тоді як повністю новий вагон коштуватиме біля 20 млн.

За даними УЗ, 60 % пасажирів подорожують саме плацкартами.

Крім того, "Укрзалізниця" вперше за 20 років замовила у Крюківського вагонобудівного заводу 100 нових купейних вагонів. Перші два вже надійшли до компанії.

Гроші на ці вагони вперше виділили з держбюджету.
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО

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Теги: вагони, потяг, Укрзалізниця
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