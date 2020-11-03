«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО





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В оновлених вагонах буде кондиціонування, монітори для перегляду відео, нові полиці та шторки для кожного відділення.



Концепт створили у кооперації "Укрзалізниці" з приватною компанією "Ріст". Це глибока модернізація старих плацкартних вагонів, у яких поміняють усю "начинку".



Програма оновлення розрахована на 5 років. Ціна однієї модернізації – 16-17 млн грн, тоді як повністю новий вагон коштуватиме біля 20 млн.



За даними УЗ, 60 % пасажирів подорожують саме плацкартами.



Крім того, "Укрзалізниця" вперше за 20 років замовила у Крюківського вагонобудівного заводу 100 нових купейних вагонів. Перші два вже надійшли до компанії.



Гроші на ці вагони вперше виділили з держбюджету.



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