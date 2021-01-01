У центральному парку Луцька чоловік забив камінням качку: поліція встановлює особу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
У центральному парку Луцька невідомий на очах у дітей закидав камінням качку, яка плавала у меліоративному каналі, після чого вона загинула. Про це повідомили у соцмереж, проте інформацію підтвердили і у Луцькому районному управлінні поліції.
На місце виїжджав наряд поліції, однак на той момент чоловік, який кидав каміння, вже зник в невідомому напрямку.
Нині вживаються заходи, щоб встановити його особу, після чого буде прийнято процесуальне рішення в межах законодавства.
Для цього також буде вилучено відео з камер спостереження центру безпеки м. Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На місце виїжджав наряд поліції, однак на той момент чоловік, який кидав каміння, вже зник в невідомому напрямку.
Нині вживаються заходи, щоб встановити його особу, після чого буде прийнято процесуальне рішення в межах законодавства.
Для цього також буде вилучено відео з камер спостереження центру безпеки м. Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Чекаєм справедливого покарання
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині від Covid-19 померла вагітна
Сьогодні, 17:11
На Волині чоловіка судили за 100 грам знайденого у лісі бурштину: яке покарання він отримав
Сьогодні, 16:51
У центральному парку Луцька чоловік забив камінням качку: поліція встановлює особу. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
МОЗ змінило карантинні правила у дитсадках
Сьогодні, 16:35
На Сході внаслідок ворожого обстрілу загинув український боєць
Сьогодні, 16:23