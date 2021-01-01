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У центральному парку Луцька чоловік забив камінням качку: поліція встановлює особу. ВІДЕО

У центральному парку Луцька чоловік забив камінням качку: поліція встановлює особу. ВІДЕО
У центральному парку Луцька невідомий на очах у дітей закидав камінням качку, яка плавала у меліоративному каналі, після чого вона загинула. Про це повідомили у соцмереж, проте інформацію підтвердили і у Луцькому районному управлінні поліції.

На місце виїжджав наряд поліції, однак на той момент чоловік, який кидав каміння, вже зник в невідомому напрямку.

Нині вживаються заходи, щоб встановити його особу, після чого буде прийнято процесуальне рішення в межах законодавства.

Для цього також буде вилучено відео з камер спостереження центру безпеки м. Луцька.


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Теги: Луцьк, парк, шкуродер
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