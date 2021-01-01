Кріштіану Роналду перейшов у новий клуб





Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів", - пише



"Манчестер Юнайтед" радий підтвердити, що клуб досяг угоди з "Ювентусом" щодо трансферу Кріштіану Роналду за умови узгодження особистих умов, отримання візи та проходження медичного обстеження", – йдеться в заяві англійського гранда.



За даними видання La Repubblica, Кріштіану підпише з МЮ дворічний контракт на 58 мільйонів євро. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram футболіст попрощався з туринським клубом.



"Я йду з чудового клубу, найбільшого в Італії і, безумовно, одного з найбільших у всій Європі. Я віддав своє серце та душу за "Ювентус", і я завжди буду любити Турин до останніх днів", – написав португалець.



Кріштіану провів шість сезонів в МЮ, перейшовши в 2003 році з португальського "Спортинга". Він провів 292 матчі, в яких забив 118 голів. Разом з англійським клубом він тричі ставав чемпіоном країни, вигравав Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу, а в 2008-му взяв "Золотий м'яч".



Роналду виграв чотири Ліги чемпіонів із "Реалом".



На наступний рік португальський форвард за 94 мільйони євро перебрався в мадридський "Реал". З іспанським клубом Роналду чотири рази виграв Лігу чемпіонів і завоював ще чотири "Золотих м'ячі". На його рахунку фантастичні 450 голів у 438 матчах.



Відігравши дев'ять сезонів за "королівський клуб", Кріштіану вирішив спробувати свої сили в чемпіонаті Італії, перейшовши в "Ювентус". Тут він забив 101 гол у 138 поєдинках, двічі вигравши Серію А.

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