За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян
Сьогодні, 09:36
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 15 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 3,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 78,
методом ІФА (осіб) – 11,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 43.
Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь-Каширська ТГ — 4
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 4
Турійська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 594 (з них дітей – 3244 та медичних працівників – 3645),
одужало ( осіб) – 61 175 (з них дітей – 3227 та медичних працівників – 3609),
летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників – 29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 271 716,
методом ІФА (осіб) –183 126.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 29 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 707 щеплень. Першою дозою щеплено 109 осіб та другою дозою – 598 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 93 118 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 65 618 людей. Загалом проведено 158736 щеплень.
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Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 3,
Летальних випадків (осіб) –0.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 78,
методом ІФА (осіб) – 11,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 43.
Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:
Луцький район – 6 хворих:
Луцька ТГ – 4
Ківерцівська ТГ – 1
Колківська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь-Каширська ТГ — 4
Ковельський район – 5 хворих:
Ковельська ТГ – 4
Турійська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 594 (з них дітей – 3244 та медичних працівників – 3645),
одужало ( осіб) – 61 175 (з них дітей – 3227 та медичних працівників – 3609),
летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників – 29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 271 716,
методом ІФА (осіб) –183 126.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 29 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 707 щеплень. Першою дозою щеплено 109 осіб та другою дозою – 598 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 93 118 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 65 618 людей. Загалом проведено 158736 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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