За добу коронавірус підтвердили в 15 волинян

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 15 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:Одужало (осіб) – 3,Летальних випадків (осіб) –0.Здійснено тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 78,методом ІФА (осіб) – 11,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 43.Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області:Луцький район – 6 хворих:Луцька ТГ – 4Ківерцівська ТГ – 1Колківська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 4 хворих:Камінь-Каширська ТГ — 4Ковельський район – 5 хворих:Ковельська ТГ – 4Турійська ТГ – 1За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 594 (з них дітей – 3244 та медичних працівників – 3645),одужало ( осіб) – 61 175 (з них дітей – 3227 та медичних працівників – 3609),летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників – 29).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 271 716,методом ІФА (осіб) –183 126.Вакцинація проти COVID-19За добу 29 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 707 щеплень. Першою дозою щеплено 109 осіб та другою дозою – 598 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 93 118 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 65 618 людей. Загалом проведено 158736 щеплень.