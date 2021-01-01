Вихідні у вересні: скільки відпочиватимуть українці





Про це пише



Відпочивати українці будуть 4-5, 11-12, 18-19 та 25-26 вересня. Додаткових вихідних цього місяця не очікується.



У вересні є одне державне свято (День знань), кілька професійних свят і кілька неофіційних.



1 вересня - День знань

2 вересня - День нотаріату

5 вересня - День підприємця

8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

11 вересня - День українського кіно, День фізкультури і спорту

12 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, День танкіста

13 вересня - День програміста

15 вересня - Міжнародний день демократії, День HR-менеджера

16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару

17 вересня - День рятувальника

18 вересня - День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника

19 вересня - День працівника лісу

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - Міжнародний день миру

22 вересня - День партизанської слави

26 вересня - День машинобудівника

27 вересня - День туризму, День вихователя і всіx дошкільних працівників

30 вересня - День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.



Церковні свята у вересні



8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Божої Матері

11 вересня - Усікновення глави Пророка предтечі

14 вересня - початок індикту

17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина

21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці

24 вересня - преподобного Силуана Афонського

27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього

30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії

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