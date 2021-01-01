Вихідні у вересні: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 11:46
Перший осінній місяць 2021 року налічує 30 календарних днів. З них - 22 робочі дні і 8 вихідних.
Про це пише ТСН.
Відпочивати українці будуть 4-5, 11-12, 18-19 та 25-26 вересня. Додаткових вихідних цього місяця не очікується.
У вересні є одне державне свято (День знань), кілька професійних свят і кілька неофіційних.
1 вересня - День знань
2 вересня - День нотаріату
5 вересня - День підприємця
8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня - День українського кіно, День фізкультури і спорту
12 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, День танкіста
13 вересня - День програміста
15 вересня - Міжнародний день демократії, День HR-менеджера
16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару
17 вересня - День рятувальника
18 вересня - День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника
19 вересня - День працівника лісу
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - Міжнародний день миру
22 вересня - День партизанської слави
26 вересня - День машинобудівника
27 вересня - День туризму, День вихователя і всіx дошкільних працівників
30 вересня - День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.
Церковні свята у вересні
8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Божої Матері
11 вересня - Усікновення глави Пророка предтечі
14 вересня - початок індикту
17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці
24 вересня - преподобного Силуана Афонського
27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього
30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії
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Про це пише ТСН.
Відпочивати українці будуть 4-5, 11-12, 18-19 та 25-26 вересня. Додаткових вихідних цього місяця не очікується.
У вересні є одне державне свято (День знань), кілька професійних свят і кілька неофіційних.
1 вересня - День знань
2 вересня - День нотаріату
5 вересня - День підприємця
8 вересня - Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня - День українського кіно, День фізкультури і спорту
12 вересня - День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості, День танкіста
13 вересня - День програміста
15 вересня - Міжнародний день демократії, День HR-менеджера
16 вересня - Міжнaродний день охорони озонового шару
17 вересня - День рятувальника
18 вересня - День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника
19 вересня - День працівника лісу
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - Міжнародний день миру
22 вересня - День партизанської слави
26 вересня - День машинобудівника
27 вересня - День туризму, День вихователя і всіx дошкільних працівників
30 вересня - День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнский день бібліотек.
Церковні свята у вересні
8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Божої Матері
11 вересня - Усікновення глави Пророка предтечі
14 вересня - початок індикту
17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці
24 вересня - преподобного Силуана Афонського
27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього
30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії
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