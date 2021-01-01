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Понад 130 тисяч гривень - зарплата нової судді у Ковелі

Понад 130 тисяч гривень - зарплата нової судді у Ковелі
Нова суддя Ковельського міськрайонного суду Юлія Волкова отримала заробітну плату в сумі 131 062 гривні.

Про це йдеться у декларації про доходи та майно судді, яка повідомила про суттєві зміни в майновому стані, - інформує Ковель.media.

Вищевказана зарплата отримана 14 червня 2021 року від територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

На сьогодні Юлія Волкова працює у Ковельському міськрайонному суді, перебуваючи тут у відрядженні. До цього вона була суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

Відомо, що Юлія Волкова у 2006 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство», працювала по посаді помічника судді Волинського окружного адміністративного суду.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії України від 19 квітня 2019 року вона була зарахована до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів, за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 175,625 бала та зайняла 176 позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду. 7 серпня 2019 року зайняла другу позицію в рейтингу на зайняття двох посад суддів Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Теги: Юлія Волкова, зарплата
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