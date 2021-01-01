Поліція більше двох тижнів розшукує 54-річного лучанина
Сьогодні, 14:30
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Деркача Валерія Миколайовича, 30 серпня 1967 року народження, жителя Луцька.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 13 серпня залишив місце проживання, де перебуває нині – невідомо.
Прикмети: на вигляд - 55 років, зріст – 185-190 см, середньої тілобудови.
Особливі прикмети: шкутильгає на ліву ногу, на лівій руці відсутні пальці (2 та 3), у зв'язку із хворобою має вади мови.
Просимо громадян, яким відоме місце перебування розшукуваного, негайно повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 13 серпня залишив місце проживання, де перебуває нині – невідомо.
Прикмети: на вигляд - 55 років, зріст – 185-190 см, середньої тілобудови.
Особливі прикмети: шкутильгає на ліву ногу, на лівій руці відсутні пальці (2 та 3), у зв'язку із хворобою має вади мови.
Просимо громадян, яким відоме місце перебування розшукуваного, негайно повідомити про це за телефонами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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