На Волині майже 500 школярів вчитимуться дистанційно через незавершений ремонт
Сьогодні, 22:13
Через незавершений ремонт у Любешівському ліцеї майже 500 школярів розпочали навчання дистанційно. Це учні з 5-10 класів.
Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Віктор Дубко.
Всього у ліцею навчається 998 дітей. У роки відвідують лише учні перших-четвертих і одинадцятих класів, - це майже 400 дітей.
"Це не аврал, що ми цих десять днів навчатимемся дистанційно, навчання продовжується в онлайн режимі", – каже директор.
Інший корпус, де навчаються старшокласники, зачинений на ремонт. Його мали б завершити ще 23 серпня, – розповів Суспільному начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух. Додає: ремонт у корпусі розпочали у 2020 році, бо отримали припис від пожежників з вимогою прибрати зі стін пластикові панелі.
Ремонтні роботи у навчальному закладі відбуваються в борг. Проєкт вартував 5,5 мільйонів гривень, каже головний освітянин селищної ради. Зі слів Василя Куха, 90% - це гроші, що мали б отримати з держбюджету, але на сьогодні отримали лише 820 тисяч гривень.
Зараз верхні поверхи корпусу на завершальному етапі ремонту, на першому – замінюють електропроводку, наносять штукатурку, кладуть плитку. Як розповів Суспільному прораб підрядної організації Анатолій Мартинюк, попри борг з оплати робіт намагаються якнайшвидше завершити ремонт. За його прогнозами здати корпус зможуть після 13 вересня.
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Про це розповів Суспільному директор навчального закладу Віктор Дубко.
Всього у ліцею навчається 998 дітей. У роки відвідують лише учні перших-четвертих і одинадцятих класів, - це майже 400 дітей.
"Це не аврал, що ми цих десять днів навчатимемся дистанційно, навчання продовжується в онлайн режимі", – каже директор.
Інший корпус, де навчаються старшокласники, зачинений на ремонт. Його мали б завершити ще 23 серпня, – розповів Суспільному начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух. Додає: ремонт у корпусі розпочали у 2020 році, бо отримали припис від пожежників з вимогою прибрати зі стін пластикові панелі.
Ремонтні роботи у навчальному закладі відбуваються в борг. Проєкт вартував 5,5 мільйонів гривень, каже головний освітянин селищної ради. Зі слів Василя Куха, 90% - це гроші, що мали б отримати з держбюджету, але на сьогодні отримали лише 820 тисяч гривень.
Зараз верхні поверхи корпусу на завершальному етапі ремонту, на першому – замінюють електропроводку, наносять штукатурку, кладуть плитку. Як розповів Суспільному прораб підрядної організації Анатолій Мартинюк, попри борг з оплати робіт намагаються якнайшвидше завершити ремонт. За його прогнозами здати корпус зможуть після 13 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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