Курс валют в обмінниках Луцька на 5 вересня





Євро при купівлі становить – 31.75, продажу – 32.00.



Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.96, продаж – 7.10.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на 5 вересня року такий: купівля – 26.86, а продаж – 27.00.Євро при купівлі становить – 31.75, продажу – 32.00.Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.96, продаж – 7.10.

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