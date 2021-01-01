Курс валют в обмінниках Луцька на 5 вересня
Сьогодні, 09:30
Курс долара в обмінниках Луцька станом на 5 вересня року такий: купівля – 26.86, а продаж – 27.00.
Євро при купівлі становить – 31.75, продажу – 32.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.96, продаж – 7.10.
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Євро при купівлі становить – 31.75, продажу – 32.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.96, продаж – 7.10.
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