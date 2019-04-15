Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
Сьогодні, 15:33
10 вересня стартує фестиваль «Осінь у Волинській Голландії».
Про це повідомляють організатори дійства у фейсбуці.
Фестивальне поле розташоване між селами Трилісці та Свидники на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.
Як зазначали раніше, серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших.
Вартість вхідного квитка становитиме 50 для дорослих, 30 гривень - для дітей до 12 років
Дошкільнята можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Також безкоштовний вхід для пільгової категорії відвідувачів
Поле працюватиме щодня до 19 вересня.
Години роботи: 10:00- 19:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори дійства у фейсбуці.
Фестивальне поле розташоване між селами Трилісці та Свидники на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.
Як зазначали раніше, серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших.
Вартість вхідного квитка становитиме 50 для дорослих, 30 гривень - для дітей до 12 років
Дошкільнята можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Також безкоштовний вхід для пільгової категорії відвідувачів
Поле працюватиме щодня до 19 вересня.
Години роботи: 10:00- 19:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
Сьогодні, 15:33
Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
Сьогодні, 15:07
Луцька психологиня розповіла, чому ми залежні від соцмереж
Сьогодні, 14:59
Українські мережі АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне
Сьогодні, 14:48
Медіа