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Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»

Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»
10 вересня стартує фестиваль «Осінь у Волинській Голландії».

Про це повідомляють організатори дійства у фейсбуці.

Фестивальне поле розташоване між селами Трилісці та Свидники на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.

Як зазначали раніше, серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших.

Вартість вхідного квитка становитиме 50 для дорослих, 30 гривень - для дітей до 12 років

Дошкільнята можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Також безкоштовний вхід для пільгової категорії відвідувачів

Поле працюватиме щодня до 19 вересня.
Години роботи: 10:00- 19:00

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Теги: фестиваль, осінь, квіти, Волинська Голландія
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