Повідомили дату осіннього фестивалю у «Волинській Голландії»





Про це повідомляють організатори дійства у фейсбуці.



Фестивальне поле розташоване між селами Трилісці та Свидники на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.



Як зазначали раніше,



Вартість вхідного квитка становитиме 50 для дорослих, 30 гривень - для дітей до 12 років



Дошкільнята можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Також безкоштовний вхід для пільгової категорії відвідувачів



Поле працюватиме щодня до 19 вересня.

Години роботи: 10:00- 19:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 вересня стартує фестиваль «Осінь у Волинській Голландії».Про це повідомляють організатори дійства у фейсбуці.Фестивальне поле розташоване між селами Трилісці та Свидники на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель.Як зазначали раніше, серед квітів, які готуються стати окрасою фестивалю, будуть айстри, жоржини, лілії, хризантеми та багато інших Вартість вхідного квитка становитиме 50 для дорослих, 30 гривень - для дітей до 12 роківДошкільнята можуть потрапити на фестиваль безкоштовно. Також безкоштовний вхід для пільгової категорії відвідувачівПоле працюватиме щодня до 19 вересня.Години роботи: 10:00- 19:00

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