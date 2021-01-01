На Волині приватне підприємство без дозволу засіяло 14 гектарів пшеницею

Прокурори в суді наполягають на поверненні підприємством самовільно зайнятої земельної ділянки на Камінь-КаширщиніПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Вивчивши інформацію про використання суб’єктами господарювання на території Камінь-Каширського району земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, прокурори з'ясували, що суб’єкт господарювання без жодних правовстановлюючих документів використовує частину земельної ділянки площею понад 14 га за межами села Пнівне – обробив її та засіяв пшеницею.За самовільне зайняття земельної ділянки керівника підприємства притягнули до адміністративної відповідальності у виді штрафу.Окрім того, підприємство відшкодувало понад 40 тисяч гривень збитків, завданих незаконним використанням земельної ділянки, проте не повернуло землю міськраді.Звернувшись до суду, прокурори наполягають на поверненні суб’єктом господарювання самовільно зайнятої землі.