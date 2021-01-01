Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області
Сьогодні, 13:26
Розповіли про ситуацію з захворюванням на штам коронавірусу «Дельта» у Волинській області.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області лабораторно підтвердили 47 випадків штаму «Дельта». Серед захворілих – мешканці різних адміністративних територій віком від 17 до 71 року. Усі вони не були щеплені від COVID-19.
«Встановили, що у більшості волинян, які захворіли, відсутня в анамнезі історія подорожей не лише за межі України, але й за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію і вже місцеву передачу цього збудника», - зазначила Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області лабораторно підтвердили 47 випадків штаму «Дельта». Серед захворілих – мешканці різних адміністративних територій віком від 17 до 71 року. Усі вони не були щеплені від COVID-19.
«Встановили, що у більшості волинян, які захворіли, відсутня в анамнезі історія подорожей не лише за межі України, але й за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію і вже місцеву передачу цього збудника», - зазначила Янко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У школі на Волині – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:34
За минулу добу коронавірус виявили у 33 волинян
Сьогодні, 10:33
В Україні за добу – більше 2 тисяч нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:49
У МОЗ готують послаблення карантинних вимог для вакцинованих українців
06 вересень, 15:42
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Директорка будинку культури на Волині стала лауреаткою всеукраїнського поетичного конкурсу
Сьогодні, 13:28
Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області
Сьогодні, 13:26
Правила для електросамокатів у Луцьку: що каже влада, поліція та власник сервісу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
Медіа