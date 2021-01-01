Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області

Розповіли про ситуацію з захворюванням на штам коронавірусу «Дельта» у Волинській області.Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що в області лабораторно підтвердили 47 випадків штаму «Дельта». Серед захворілих – мешканці різних адміністративних територій віком від 17 до 71 року. Усі вони не були щеплені від COVID-19.«Встановили, що у більшості волинян, які захворіли, відсутня в анамнезі історія подорожей не лише за межі України, але й за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію і вже місцеву передачу цього збудника», - зазначила Янко.