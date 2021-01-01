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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області

Більшість волинян, які захворіли небезпечним «Дельта»-штамом, навіть не виїздили за межі області
Розповіли про ситуацію з захворюванням на штам коронавірусу «Дельта» у Волинській області.

Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що в області лабораторно підтвердили 47 випадків штаму «Дельта». Серед захворілих – мешканці різних адміністративних територій віком від 17 до 71 року. Усі вони не були щеплені від COVID-19.

«Встановили, що у більшості волинян, які захворіли, відсутня в анамнезі історія подорожей не лише за межі України, але й за межі області. Це свідчить про активну циркуляцію і вже місцеву передачу цього збудника», - зазначила Янко.

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Теги: Волинь, коронавірус, Дельта-штам, ситуація
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