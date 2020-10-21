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За скільки продають картоплю на Волині. ВІДЕО

За скільки продають картоплю на Волині. ВІДЕО
Цього року картопля на Волині вродила непогано, проте були і врожайніші роки.

Про це розповіли журналістам 12 каналу, повідомляє ІА "Конкурент".

У Шацькій громаді сезон копання картоплі у розпалі. На врожай трохи вплинула погода – друга половина літа була дуже дощовою, місяцями випадала рекордна кількість опадів. Тож поля буквально потопали у воді. А після цього прийшла посуха і спека. Через це частина врожаю згнила просто на полях.

Проте, зазначають експерти, без картоплі волиняни не лишаться. Погода критичною не була та й засаджені площі чималі – цьогоріч на Волині засадили близько 80 тисяч гектарів картоплі.

Для того, щоб зібрати врожай, люди важко працюють на полі весь день. Але за свою працю отримують небагато. Продавати картоплю, кажуть люди, невигідно – у селах закуповують по 4-5 гривень за кілограм. У Луцьку купують по 4, а реалізовують по 6. Втім, люди продовжують вірити, що ціна на картоплю все ж підніметься і важка праця не буде марною.


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Теги: картопля, Волинь, сезон
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